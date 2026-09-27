مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از پایان عملیات برداشت برنج در ۴۳ هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و گفت: برآورد تولید شلتوک برنج در سال جاری به ۲۵۰ هزار تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - محمد هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: عملیات برداشت محصول برنج در شالیزار‌های شهرستان به پایان رسیده است و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، عملکرد تولید شلتوک در سطحی معادل ۴۳ هزار هکتار، به ۲۵۰ هزار تن رسیده است.

او افزود: پایان برداشت، حاصل تلاش شالیکاران و عوامل بخش کشاورزی در مراحل مختلف تولید است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با پیگیری امور فنی و ترویجی، از جمله آموزش و ارائه توصیه‌های کارشناسی، در جهت بهبود فرایند تولید و کاهش خسارت‌های احتمالی به محصول اقدام می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اهمیت برنج در اقتصاد کشاورزی منطقه، گفت: برنج از محصولات راهبردی شهرستان است و تولید آن نقش مهمی در تأمین درآمد خانوار‌های روستایی، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های وابسته به کشاورزی دارد.

هادی‌زاده در پایان افزود: حمایت از شالیکاران، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و تقویت تولید پایدار، از اولویت‌های بخش کشاورزی است؛ اقداماتی که می‌تواند به حفظ جایگاه تولید برنج، پایداری معیشت روستاییان و تقویت اقتصاد روستا کمک کند.

برچسب ها: شالیزارهای مازندران ، برداشت برنج
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