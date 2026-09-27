مدیر ارشد خط ۲ متروی تهران از تجهیز تمامی ۲۰ ایستگاه این خط به پارکینگ دوچرخه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، امیر عیسایی گفت: با ساخت و نصب استند‌های پارکینگ دوچرخه، امکان استفاده از این پارکینگ در تمامی ایستگاه‌های خط ۲ فراهم شده است.

وی افزود: پیش از اجرای این طرح، پارکینگ دوچرخه در ایستگاه‌های شهیدان باقری، سرسبز، شهید مدنی، امام خمینی (ره) و دانشگاه شریف وجود داشت و با اجرای این طرح، سایر ایستگاه‌های خط ۲ نیز به پارکینگ دوچرخه مجهز شدند.

مدیر ارشد خط ۲ مترو تهران با اشاره به اجرای این عملیات با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شرکت اظهار کرد: ساخت و نصب استند‌های مورد نیاز برای ۲۰ ایستگاه طی مدت یک ماه و با استفاده از توان مهندسی مجموعه انجام شد و در مجموع ظرفیت پارک ۱۰۳ دستگاه دوچرخه در محوطه داخلی ایستگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: همچنین با پیگیری شرکت بهره‌برداری متروی تهران، در ایستگاه‌های دانشگاه شریف، جانبازان، سرسبز و شهیدان باقری، استند پارکینگ دوچرخه در محوطه بیرونی ایستگاه نیز توسط شهرداری نصب شده است.

عیسایی در پایان گفت: توسعه پارکینگ‌های دوچرخه در محوطه بیرونی سایر ایستگاه‌های خط ۲ نیز با همکاری شهرداری مناطق و به مرور انجام خواهد شد.