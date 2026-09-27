باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پلیس آفریقای جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد در دو تیراندازی جمعی جداگانه در استان‌های گائوتنگ و کیپ غربی، دست‌کم ۲۷ نفر کشته شدند.

پلیس گفت شامگاه شنبه، ۱۷ نفر در یک کافه در منطقه ودلا در ناحیه وست‌رند استان گائوتنگ هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. قربانیان شامل ۱۳ مرد و چهار زن بودند.

به گفته پلیس، ۱۵ نفر دیگر نیز بر اثر اصابت گلوله زخمی و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گفته می‌شود مشتریان داخل و خارج کافه بودند که مظنونان از راه رسیدند و به افرادی که بیرون بودند تیراندازی کردند. مظنونان سپس وارد کافه شدند و تیراندازی به مشتریان داخل را ادامه دادند.»

به گفته پلیس، مظنونان به تفنگ‌های AK-۴۷ و سلاح‌های ساچمه‌زنی مسلح بودند. آنها همچنین برخی مشتریان را بازرسی کرده و تلفن‌های همراه آنان را به سرقت بردند و سپس با دو خودروی ناشناس از محل گریختند.

دو خودروی پارک‌شده در نزدیکی محل نیز به آتش کشیده شدند.

پلیس عملیات گسترده‌ای را برای یافتن هشت فرد مسلح ناشناس که مظنون به دست داشتن در این تیراندازی هستند، آغاز کرده است.

مقام‌های محلی اعلام کردند انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و کارآگاهان و واحد‌های تخصصی دیگر برای شناسایی و بازداشت مظنونان در منطقه مستقر شده‌اند.

در حادثه‌ای جداگانه، پلیس اعلام کرد ۱۰ نفر بامداد یکشنبه در منطقه لاندلو در استان کیپ غربی، پس از ورود افراد مسلح به یک محل تفریحی و تیراندازی به حاضران، کشته شدند.

پنج نفر در محل حادثه جان باختند و پنج نفر دیگر پس از انتقال به مراکز درمانی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند. پلیس اعلام کرد ۱۱ نفر دیگر نیز به دلیل جراحات وارده تحت درمان قرار دارند.

تیراندازی‌های جمعی در آفریقای جنوبی به‌طور فزاینده‌ای رخ می‌دهند. بر اساس آمار ملی جرایم، به‌طور میانگین حدود ۵۸ نفر در روز در این کشور به قتل می‌رسند.

هفته گذشته نیز افراد مسلح در جریان تیراندازی نیمه‌شب در یک خانه در بخش جنوبی دوربان، ۱۱ نفر از جمله یک زن باردار را کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند.

منبع: آناتولی