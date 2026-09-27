باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اکبرشاهی با اشاره به برگزاری همایش ملی «روز جهانی هاری» در ۶ مهرماه با شعار «قوی‌تر با همدیگر از رونمایی دو سند بالادستی مهم در این رویداد خبر داد و افزود: در این همایش «سند ملی حذف مرگ انسانی ناشی از هاری منتقله از سگ‌ها» و «برنامه جامع اقدام ملی علیه بیماری هاری» رونمایی می شود که این اسناد نقشه راه کشور برای کنترل و در نهایت حذف پایدار این بیماری را ترسیم می‌ کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه هاری یک بیماری زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان) است، اظهار داشت: هدف از این رویداد ارتقای سطح آگاهی عمومی، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و عملیاتی کردن راهکارهای علمی برای حذف نهایی بیماری هاری در کشور است.

وی با اشاره به وضعیت کشور تصریح کرد: اگرچه در ایران سالانه موارد فوتی محدود گزارش می‌شود اما به دلیل ماهیت ۱۰۰ درصد کشنده این بیماری، پیشگیری و اقدام هماهنگ بین‌ دستگاهی یک ضرورت حیاتی است.

اکبرشاهی با تاکید بر نقش کلیدی واکسیناسیون در کنترل هاری گفت: ۹۹ درصد موارد انسانی هاری ناشی از گزش سگ‌ها به‌ویژه سگ‌های پرسه‌ زن است و تجربیات موفق جهانی ثابت کرده که با واکسیناسیون ۷۰ درصدی جمعیت سگ‌ها می‌توان از بروز بیماری به‌طور کامل پیشگیری کرد که این رویکرد علمی، جایگزین روش‌های ناکارآمد گذشته است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از قربانیان هاری در جهان کودکان هستند، اظهار داشت: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی هدفمند به‌ویژه برای صاحبان سگ‌های خانگی، گله و نگهبان از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور از رسانه‌ها خواست در انتقال هشدارهای بهداشتی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت جهانی این اقدامات افزود: ایونت روز جهانی هاری در جمهوری اسلامی ایران، در اتحاد جهانی علیه هاری (GARC) به ثبت رسیده که نشان‌دهنده تعهد کشور ما به استانداردهای بین‌المللی سلامت واحد (One Health) و عزم جدی برای حذف پایدار این بیماری از طریق هم‌افزایی ملی است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی