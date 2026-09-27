سلیمانی از اعزام هیئتی ویژه به ساوه برای پیگیری مستقیم وضعیت درمانی مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه-تهران خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه خبر داد؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: در پی واژگونی اتوبوس مسافربری مسیر کرمانشاه به تهران در آزادراه ساوه-همدان، ۱۱ نفر از هم‌استانی‌ها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که هم‌اکنون در مراکز درمانی شهرستان ساوه بستری و تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.

وی افزود: با دستور مستقیم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، هیاتی متشکل از فرماندار شهرستان صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به ساوه اعزام شدند تا روند درمان مصدومان و سایر نیازهای آنان و همراهانشان را به صورت مستقیم و میدانی پیگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه ادامه داد: این هیات با حضور در بیمارستان‌های ساوه، روند درمان مصدومان و تسهیل شرایط همراهان آنان را پیگیری می‌کند تا امور با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

سلیمانی همچنین از پیگیری موضوع با مسئولان استان مرکزی خبر داد و گفت: در گفت‌وگو با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی و فرماندار ویژه ساوه، آخرین اقدامات امدادی و وضعیت خدمات‌رسانی در بیمارستان‌ها بررسی شد و مسئولان استان مرکزی نیز با جدیت در حال پیگیری امور و پشتیبانی از روند درمان آسیب‌دیدگان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیگیری‌ها تا ترخیص و مداوای کامل تمامی مصدومان ادامه خواهد داشت و علت وقوع این سانحه پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی پلیس راه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز از آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران در محور ساوه ـ همدان خبر داد و گفت: روند درمان مصدومان بستری در مراکز درمانی ساوه ادامه دارد و در صورت نیاز، بیماران با شرایط خاص برای ادامه درمان به مراکز تخصصی تهران اعزام خواهند شد.

علی سروش افزود: در این حادثه ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۱۵ نفر مرد، ۶ نفر زن و یک دختر ۱۲ ساله بودند و متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: از مجموع مصدومان، ۱۷ نفر در بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۵ نفر در بیمارستان شهید چمران ساوه بستری هستند و ۹ نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم ترخیص شده‌اند.

سروش گفت: در حال حاضر ۲ نفر از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند که یکی از آنان، پس از جدا شدن از دستگاه تنفس مصنوعی، با توجه به شرایط بالینی و نیاز به انجام جراحی عروق، برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی تهران اعزام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سایر بیماران بستری نیز تحت مراقبت و درمان قرار دارند، تأکید کرد: روند درمان و وضعیت مصدومان به صورت مستمر پیگیری می‌شود و در صورت تشخیص تیم پزشکی و نیاز به خدمات تخصصی، انتقال بیماران به مراکز درمانی تهران انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، موردی از حضور مادر باردار در میان مصدومان این حادثه گزارش نشده است.

سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه از جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۴ نفر در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر اتوبان همدان-ساوه خبر داد.

سمانه قاسمی اظهار کرد: ساعت ۰۴:۴۸ بامداد شنبه گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه به تهران، در کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان ـ ساوه، بعد از عوارضی فامنین- فیلمان‌جرد، به مرکز اورژانس ساوه اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس برای امدادرسانی و انتقال مصدومان به محل اعزام شدند.

قاسمی ادامه داد: این حادثه در مجموع ۳۵ حادثه‌دیده بر جای گذاشت که ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.

سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: از میان مصدومان، ۱۸ نفر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۶ نفر نیز به بیمارستان شهید چمران منتقل شدند.

وی درباره علت وقوع این حادثه اظهار کرد: علت واژگونی اتوبوس در دست بررسی است و جزئیات بیشتر پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.