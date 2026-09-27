باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلوی ایران در دومین دیدار خود از مرحله نخست مسابقات واترپلوی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در ورزشگاه ناگویا جنرال به مصاف تیم ملی چین رفت.

در کوارتر نخست، چین عملکرد بهتری نسبت به ایران داشت، هرچند دروازه‌بان ایران با چند واکنش خوب مانع از افزایش اختلاف شد. این کوارتر در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به سود چین به پایان رسید.

در کوارتر دوم، ملی‌پوشان ایران نمایش قابل قبولی ارائه کردند و دو تیم رقابت نزدیکی داشتند؛ با این حال، چین با نتیجه ۷ بر ۶ برنده این کوارتر بود.

در آغاز نیمه دوم و کوارتر سوم نیز بازی پایاپای دنبال شد و امتیازات دو تیم به‌صورت نزدیک پیش رفت. در پایان این کوارتر، چین با نتیجه ۱۰ بر ۸ همچنان پیش بود.

در کوارتر پایانی، با وجود تلاش ملی‌پوشان ایران برای جبران نتیجه، تیم چین از موقعیت‌های خود بهره بهتری برد و در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۸ به سود چین به پایان رسید.

تیم ملی واترپلوی ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی‌کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور دارد.

کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز متشکل از سیروس طاهریان (سرپرست)، مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) است.

ملی‌پوشان ایران در سومین دیدار خود، روز دوشنبه ۶ مهرماه به مصاف تیم ملی کره جنوبی خواهند رفت.