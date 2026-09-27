برخورد قطار با عابر پیاده در ساری، جان مردی ۳۵ ساله را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخورد قطار با عابر پیاده در محدوده بلوار عسگری محمدیان ساری، جان مردی ۳۵ ساله را گرفت.

پس از اعلام وقوع حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، یک تیم از پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی برای بررسی وضعیت حادثه‌دیده به محل اعزام شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، فرد حادثه‌دیده بر اثر شدت جراحات ناشی از برخورد با قطار در محل حادثه جان باخت.

جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این حادثه از سوی مراجع مربوطه اعلام نشده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: برخورد قطار ، اورژانس مازندران
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