تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی در صحن مجازی قرائت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهر) تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

علیرضا نوین نماینده تبریز به وزرای جهاد کشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم رسیدگی به ضعف نظارت و سوءمدیریت در توزیع برنج‌های وارداتی و لزوم رسیدگی به نحوه جذب و رفتار دانشجویان خارجی در دانشگاه تبریز

ابراهیم رضایی نماینده دشتستان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص لزوم تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دفاتر مخابراتی شهری و روستایی

مجید داغری نماینده دشت آزادگان و هویزه به وزرای محترم جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم افزایش سهمیه کود شیمیایی و سوخت کشاورزان حوزه انتخابیه و لزوم افزایش اعتبارات توانبخشی بهزیستی

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی نماینده گنبدکاووس به رئیس‌جمهور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های آموزشی و اشتغال در کشور با تکیه بر مهارت‌آموزی و ارتباط با محیط کسب‌وکار

مهدی اسماعیلی نماینده میانه به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم اقدام اساسی برای اجرا و تکمیل پایاب سد صومعه‌اولیا از توابع شهرستان ترکمنچای

سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزرای ورزش و جوانان و نفت در خصوص لزوم اتمام خانه جوان ارومیه و احداث پانزده چمن مصنوعی بخش‌های ارومیه و اتمام مجتمع ورزشی روستای ساری‌بگلو و لزوم تأمین سوخت کافی برای تراکتورها و موتورهای چاه‌های کشاورزان استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه

محمد جلالی نماینده محلات و دلیجان به وزرای میراث فرهنگی و گردشگری و صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم جلوگیری از نابسامانی و سلیقه‌ای برخورد کردن و حفظ شأن چهره‌های شاخص فرهنگی در ارتباط با انتخاب اعضای حقیقی انجمن کتابخانه‌های عمومی و لزوم تعیین تکلیف شهرک صنعتی بخش خصوصی دلیجان و شهرک صنعتی دولتی ورین شهرستان محلات

سید نجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تسریع در تعیین و تکلیف دستگاه ام‌آرآی بیمارستان کلاله

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم لغو دستور انتقال پرونده مالیاتی شرکت از استان مرکزی

رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت فراهم نمودن بستر اینترنت ملی

محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت رعایت عدالت در ارتقای دهستان، شهر و بخش و همچنین لزوم توجه به بیمارستان‌های دولتی و بیماران محروم

احمد مرادی، نماینده بندرعباس به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم رسیدگی به نسبت تخت به پرستار در بیمارستان‌های کشور و رفع مشکل معیشت و نگهداشت پرستاران

جعفر قادری نماینده شیراز به رئیس‌جمهور، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ضرورت تسریع در اجرایی کردن صدور کارت ریالی برای گردشگران، بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی مصرح در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به وزیر راه و شهرسازی در مورد تسریع در واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه‌های هنر و فرهنگیان شیراز

علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم رفع نقاط حادثه‌خیز اولویت‌دار در سطح جاده‌های کشور و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در حل مشکلات و موانع خدمتی کادر بهداشتی و درمانی کشور با تأکید بر پرستاران

محمود طاهری نماینده شبستر به وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری و وزیر نیرو در مورد ضرورت پاسخگویی پیرامون دلایل بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی به لایروبی و احیای قنوات و به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم عمل به تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از پساب و فاضلاب تصفیه‌شده در بخش صنعت طبق بودجه و برنامه هفتم توسعه و با توجه به وضعیت آب کشور

سلام ستوده نماینده مهاباد به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت راه‌اندازی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی مهاباد

سیدمحمد مولوی نماینده آبادان به رئیس‌جمهور در مورد لزوم اصلاح عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و مکران و اضافه شدن واژه اروند به انتهای آن

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم ایجاد محدودیت ثبت‌نام برای هر کد ملی و ممنوعیت فروش تا زمان مشخص برای خریداران خودروهای وارداتی و لزوم دستور اقدام و پیگیری برای عمل به تعهدات شرکت الماس خودرو در مورد تحویل خودرو جانبازان

مجتبی رحماندوست نماینده تهران به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز به رئیس‌جمهور در مورد لزوم اجرای برنامه مشخص و عملیاتی برای پیشگیری از گسترش و کنترل مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان

حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد مرادی، بهروز محبی نجم‌آبادی، میثم ظهوریان ابوترابی، عباس صوفی، علی‌اکبر علیزاده، سیدمحسن موسوی‌زاده و محمدرضا احمدی سنگر پیرامون ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ

علی‌اکبر علیزاده، مصطفی معینی آرانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی امامی‌راد، احمد مرادی، محمدرضا احمدی سنگر و وحید کنعانی کلور در خصوص ضرورت تسریع در ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح و لزوم رسیدگی به قطع بیمه درمانی خانواده شهدا

علی حدادی، احمد مرادی و شهین جهانگیری در خصوص اجرای قانون حمایت از معلولین و افزایش حقوق معلولین

تعداد ۱۰ نفر از نمایندگان طراح تذکر در خصوص ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، حل مشکل سوخت تراکتورها و موتورهای چاه‌های آب گندمکاران، تسریع در تعیین قیمت تضمینی گندم، ضرورت تخصیص آب به منظور کشت گندم و ابطال بخشنامه محدودیت کشت گندم هستند؛ چون همه مرتبط با فصل کاشت گندم است، به صورت یکجا نام همکارانی که طراح این تذکر هستند قرائت می‌شود. فرامرز شاهسواری، عباس بیگدلی، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، محمد رستمی، بهروز محبی نجم‌آبادی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موحد، علی‌اکبر علیزاده، سیدمحسن موسوی‌زاده، علیرضا زندیان، هوشنگ هادیان‌پور از جمله همکارانی هستند که به همراه تعداد زیادی از نمایندگان تذکرات پیرامون فصل کشت و مطالبات گندمکاران را اعلام کردند.

سیدمحمد پاک‌مهر نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم افزایش دریافتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت اتمام بر تأمین نیازمندی‌های مراکز درمانی و خانه بهداشت شهرها و روستاها

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تسریع در صدور مجوز برای ساخت مخزن سد عزیزکیان، همچنین همین نماینده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رسیدگی به عدم تأمین بعضی از کتاب‌های تخصصی دانش‌آموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای

سیدمحسن موسوی‌زاده نماینده اهواز به وزیر نیرو در خصوص ضرورت بازنگری در جرایم تعیین‌شده برای برنج‌کاران، همچنین همین نماینده به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حفظ و مرمت آثار باستانی و توسعه صنعت گردشگری و کمک به اقتصاد و حل مشکل بیکاری در استان خوزستان

علی کرد نماینده خاش به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت تسریع در راه‌اندازی بازارچه مرزی روتک و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، همچنین همین نماینده به وزیر نفت در خصوص لزوم نظارت بر کارت‌های آزاد سوخت جایگاهداران و جلوگیری از رانت فروش و قاچاق سوخت

کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر به رئیس‌جمهور و وزیر کار در خصوص ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان بهزیستی کشور

شهین جهانگیری نماینده ارومیه به وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه فضاهای ورزشی در روستاها و مناطق محروم و مرزی شهرستان ارومیه

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت اجرای بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و لزوم مبارزه با کالای قاچاق از منشأ قاچاق

سیدمحسن موسوی‌زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم توجه ویژه به موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان وزارت ارشاد و همسان‌سازی با سایر دستگاه‌های دولتی