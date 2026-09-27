باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد.

متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



وَأُخْرَیٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَکَانَ اللَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا



و [غنیمت ها و پیروزی های] دیگر [ی هست] که شما تا کنون بر آنها دست نیافته اید، بی تردید خدا بر آنها احاطه دارد [و به آسانی می تواند در دسترس شما قرار دهد]؛ و خدا همواره بر هر کاری تواناست.



*آیه ۲۱ سوره مبارک فتح*



رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.



این زهپاد یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نامRemus 600 «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.



نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.



وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»