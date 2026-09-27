باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با نخستین روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ نماز در مدارس استان قم نواخته شد و نماز جماعت ظهر و عصر در مدرسه شهید قدوسی قم به امامت آیت‌الله اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، اقامه شد.

در این آیین، محفل انس با قرآن کریم ویژه دانش‌آموزان نیز برگزار شد و دانش‌آموزان در فضایی معنوی، آغاز سال تحصیلی را با اقامه نماز جماعت و تلاوت آیات قرآن کریم همراه کردند.

نواخته شدن زنگ نماز در مدارس سراسر استان قم، با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز، تقویت انس دانش‌آموزان با نماز جماعت و قرآن کریم و توجه به جایگاه نماز در فرایند تربیت دینی نسل نوجوان انجام شد.

این برنامه، آغاز سال تحصیلی را با محوریت نماز و قرآن رقم زد و بر ضرورت توجه مستمر به اقامه نماز جماعت و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مرتبط با نماز در مدارس تأکید کرد.

منبع:ستاد اقامه نماز استان قم