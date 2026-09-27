باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - نشاندار کردن مالیاتها را میتوان گامی در جهت حرکت از یک رابطه صرفاً پرداختمحور میان مودی و نظام مالیاتی به سمت رابطهای مشارکتمحور و شفاف دانست. هرچه محل مصرف منابع برای مودیان روشنتر باشد و مردم بتوانند نتیجه پرداخت مالیات خود را در پروژههای مشخص مشاهده کنند، امکان تقویت اعتماد و افزایش همراهی با نظام مالیاتی بیشتر خواهد شد. این رویکرد در کنار بهبود شفافیت، میتواند به هدایت هدفمند منابع محدود مالیاتی به سمت پروژههای دارای اولویت و ایجاد پیوندی روشنتر میان مالیات پرداختی و توسعه زیرساختهای کشور کمک کند.
اهمیت این طرح از آن جهت است که منابع مالیاتی محدود بوده و نحوه تخصیص آنها باید تا حد امکان با اولویتهای توسعهای کشور هماهنگ باشد. وقتی مودیان در فرآیند انتخاب پروژهها نقش پیدا میکنند، بخشی از منابع مالیاتی بر اساس انتخاب و ترجیحات آنها به سمت حوزههای مختلف زیرساختی و عمومی هدایت میشود.
چنین رویکردی علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند زمینه را برای تخصیص هدفمندتر منابع و تبدیل مالیات پرداختی به پروژههایی فراهم کند که آثار اقتصادی و اجتماعی آنها برای مردم قابل مشاهده است.
یکی از بخشهای مهم مورد توجه مودیان، حوزه حملونقل و زیرساختهای این بخش بوده است. در سال ۱۴۰۵، در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها، ۶ همت اعتبار مالیاتی برای ۱۹۴ پروژه حملونقل تخصیص یافته است. توسعه راهها، شبکه ریلی و سایر زیرساختهای حملونقل میتواند آثار گستردهای بر جابهجایی کالا و مسافر، کاهش هزینههای لجستیک، دسترسی بهتر مناطق به بازارها و تقویت فعالیتهای اقتصادی داشته باشد. از این منظر، اختصاص منابع مالیاتی به چنین پروژههایی نمونهای از تبدیل مالیات پرداختی به زیرساختهای ملموسی است که مردم میتوانند آثار آن را در زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی مشاهده کنند.
در همین راستا حسنپور با اشاره به اینکه با اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال سوم، شاهد تداوم این رویکرد هستیم که در آن مردم در تعیین سرنوشت مالیات پرداختی خود و تعیین محل هزینهکرد آن مشارکت خواهند داشت؛ خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در زمینه شفافیت و افزایش نظارت مردم در نحوه مصرف مالیات، طرح مربوط به نشاندار کردن مالیاتها است که مبتنی بر این طرح، مردم در تعیین سرنوشت مالیات پرداختی خود و تعیین محل هزینهکرد آن مشارکت خواهند داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت افزایش تعداد پروژهها و مبلغ اعتبارات طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال سوم اجرای این طرح گفت: افزایش تعداد پروژهها و مبلغ مالیات نشاندارشده گام مثبتی در جهت افزایش شفافیت و مشارکت مودیان در تخصیص منابع عمومی است. این طرح میتواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند. در اینجا هم نظارت واقعی باید وجود داشته باشد تا انتخاب پروژهها واقعی، قابل پیگیری و منطبق با نیازهای اولویتدار کشور در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: نشاندار کردن مالیاتها اقدام درستی است که طی سه سال اخیر با محوریت سازمان امور مالیاتی در حال انجام است.این گونه طرحها موجب اعمال نظارت جدی میشود و با نظارت مردم، منابع به انحراف کشیده نمیشوند. هر چقدر این طرح گسترش پیدا کند، مزیت بیشتری برای کشور دارد. این اقدام علاوه بر شفافیت، منجر به سوق دادن منابع مالیاتی با نظر مودیان به سمت پروژههای زیرساختی و بخش مولد اقتصاد است که در شرایط فعلی موضوع مهمی است و به درستی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گفت: یکی از بخشهای مهم در نظر گرفته شده از سوی مودیان برای مصرف مالیات پرداختی خود در آن بخش، بخش مربوط به حملونقل و زیرساختهای این حوزه است. در بخش حملونقل ۶ همت اعتبار مالیاتی برای ۱۹۴ پروژه تخصیص یافته است تا مردم به صورت ملموس ثمره مالیات خود را ببینند.