ورزشکار ترامپولین ایران جواز حضور در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه توسلی یکی از دو نماینده زنان ایران در ترامپولین، در اجرای نخست خود ۴۶.۴۳ امتیاز کسب کرد و در اجرای دوم نیز به امتیاز ۴۵.۸۳ رسید تا با قرار گرفتن در جایگاه ششم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورد.

یلدا حسن‌شوکتی، دیگر نماینده ایران، نیز در نخستین اجرای خود با وجود مصدومیت ۴۱.۲۶ امتیاز کسب کرد، اما به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست اجرای دوم خود را انجام دهد و در نهایت در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، ترامپولین
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