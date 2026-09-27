رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۸۳ درصد مطالبات گندمکاراک با احتساب پرداختی اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۷۳.۴ همت مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: با احتساب پرداختی اخیر، ۳۴۸.۴ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد که براین اساس ۸۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و ۱۷ درصد باقی مانده امیدواریم هر چه سریع تر پرداخت شود.

هاشمی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید برآوردها حاکی از آن بود که امسال میزان خرید به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن برسد که تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شد تا بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور  روانه واحدهای دامداری شود یا از مرزهای کشور قاچاق شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات گندمکاران و تمدید مهلت خرید تضمینی پیش بینی می شود که حدود یک میلیون تن گندم مانده در انبارها و در دست واسطه ها تحویل مراکز خرید شود.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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