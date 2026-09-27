بنابر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، به تدریج از سه شنبه با تقویت ناپایداری هوا، شرایط برای بارندگی، رعد و برق و وزش باد در استان مهیا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده شکل‌گیری موقتی جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس تا سه‌شنبه ۷ مهر ماه در بعضی نقاط استان افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به تدریج از عصر سه شنبه با تقویت ناپایداری در منطقه، شرایط برای افزایش ابر، در بعضی ساعات بارندگی (پاره‌ای نقاط رگباری و موقتی شدید)، رعد و برق، وزش باد (پاره‌ای نقاط شدید) تا چهارشنبه ۸ مهر مهیا می‌شود.

پنجشنبه ۹ و جمعه ۱۰ مهر ماه ضمن کاهش موقتی ناپایداری، در بعضی نقاط رگبار و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در گیلان 

اداره هواشناسی دریایی نیز اعلام کرد: شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت سه شنبه ۷ مهر تا صبح پنجشنبه ۹ مهر ماه نامناسب پیش بینی شده است. برای این مدت ضمن صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، ممنوعیت فعالیت‌های دریایی نیز اعلام شده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، سامانه بارشی
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