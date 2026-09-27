باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده شکل‌گیری موقتی جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس تا سه‌شنبه ۷ مهر ماه در بعضی نقاط استان افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به تدریج از عصر سه شنبه با تقویت ناپایداری در منطقه، شرایط برای افزایش ابر، در بعضی ساعات بارندگی (پاره‌ای نقاط رگباری و موقتی شدید)، رعد و برق، وزش باد (پاره‌ای نقاط شدید) تا چهارشنبه ۸ مهر مهیا می‌شود.

پنجشنبه ۹ و جمعه ۱۰ مهر ماه ضمن کاهش موقتی ناپایداری، در بعضی نقاط رگبار و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در گیلان

اداره هواشناسی دریایی نیز اعلام کرد: شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت سه شنبه ۷ مهر تا صبح پنجشنبه ۹ مهر ماه نامناسب پیش بینی شده است. برای این مدت ضمن صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، ممنوعیت فعالیت‌های دریایی نیز اعلام شده است.