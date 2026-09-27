باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدمهدی مهربان، مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه، در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش مراکز نوآوری و سیاستگذاری در ایجاد ارتباط میان زیستبوم نوآوری و نهادهای حاکمیتی، گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای این مراکز، ایجاد یک پل ارتباطی قابل اعتماد و فعال میان شرکتهای نوآور و فناور و نظام سیاستگذاری کشور است؛ مسیری که میتواند ضمن انتقال مسائل و ظرفیتهای زیستبوم نوآوری به سیاستگذاران، به حل مسائل واقعی کشور نیز کمک کند.
مهربان اظهار کرد: در کشورهای مختلف، موضوع ارتباط میان زیستبومهای نوآوری و مراکز حاکمیتی همواره یکی از دغدغههای مهم بوده است. از یک سو، شرکتهای نوآور و فناور با مسائل، ظرفیتها و نیازهای مشخصی مواجهاند و از سوی دیگر، حاکمیت نیز دغدغههایی درباره نحوه تنظیمگری و نوع کنشگری این مجموعهها دارد.
وی افزود: در همین راستا، در کشورهای مختلف مراکزی با عناوین و مدلهای متفاوت شکل گرفتهاند که از آنها با عنوانهایی همچون «آزمایشگاه نوآوری»، «آزمایشگاه سیاستی» یا «مرکز نوآوری و خلاقیت» یاد میشود. در ایران نیز بخشی از این رویکرد در قالب «خانههای خلاق و نوآور» دنبال شده و این مراکز در برخی دستگاهها آغاز به فعالیت کردهاند.
مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه ادامه داد: مرکز نوآوری قوه مقننه نیز طی سالهای فعالیت خود تلاش کرده است تا به عنوان یک پل ارتباطی فعال و قابل اعتماد، میان زیستبوم نوآوری و مجلس شورای اسلامی عمل کند و زمینه گفتوگوی مؤثر میان این دو حوزه را فراهم آورد.
مهربان یکی از اقدامات مهم این مرکز را برگزاری رویدادهای «همرسان» عنوان کرد و گفت: در این رویدادها تلاش میکنیم مسائل مشخصی را که ظرفیت اتصال زیستبوم نوآوری به سیاستگذار دارند، شناسایی کنیم و مجموعههای مختلف مرتبط با آن مسئله را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
وی توضیح داد: هدف از برگزاری رویدادهای همرسان صرفاً برگزاری یک نشست یا گفتوگو نیست؛ بلکه تلاش میکنیم شرکتهای دانشبنیان و فناور، دستگاههای دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین ذینفعان و بهرهبرداران واقعی یک مسئله را کنار یکدیگر قرار دهیم تا از طریق گفتوگوی مستقیم، مسائل و دغدغههای هر طرف برای طرف مقابل روشن شود.
مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه یکی از نمونههای این رویدادها را در حوزه تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت دانست و گفت: در زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، مجموعههایی وجود دارند که تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت را با استفاده از فناوریهای پیشرفته تولید میکنند. از یک طرف ظرفیت تولید و فناوری در کشور وجود داشت و از طرف دیگر، بهرهبرداران واقعی این تجهیزات نیازهای مشخصی داشتند؛ اما میان این دو بخش، موانع و مسائل مختلفی وجود داشت که نیازمند توجه و حمایت سیاستگذار بود.
وی ادامه داد: در یکی از رویدادهای همرسان، مجموعههای مرتبط از دولت و مجلس، شرکتهای دانشبنیان و افراد دارای معلولیت در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در این رویداد، تجربه زیسته و نیازهای افراد دارای معلولیت با ظرفیتها و مسائل شرکتهای فناور به بحث گذاشته شد و تلاش کردیم دغدغههای سیاستگذار و فعالان زیستبوم نوآوری را به یکدیگر نزدیک کنیم.
مهربان تصریح کرد: در واقع، هدف این بود که طرفین شناخت دقیقتری از مسئله پیدا کنند و قدمی عملی برای رفع نیازهای افراد دارای معلولیت و همزمان برطرف کردن موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان برداشته شود.
مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه با اشاره به تعدد رویدادهای برگزارشده در قالب «همرسان» گفت: طی سالهای گذشته، تعداد قابل توجهی از این رویدادها را در حوزههای مختلف برگزار کردهایم و تلاش شده است هر بار یک مسئله مشخص و واقعی کشور، مبنای گفتوگو میان زیستبوم نوآوری و سیاستگذاران قرار گیرد.
وی افزود: از جمله حوزههایی که در این رویدادها مورد توجه قرار گرفته، موضوع حکمرانی داده و همچنین مباحث مرتبط با هوشمندسازی بوده است؛ حوزههایی که هم ظرفیت قابل توجهی در زیستبوم شرکتهای فناور دارند و هم از منظر سیاستگذاری و حکمرانی، نیازمند گفتوگوی نزدیک میان بخشهای مختلف هستند.
مهربان تأکید کرد: رویکرد مرکز نوآوری قوه مقننه این است که ارتباط میان مجلس و زیستبوم نوآوری صرفاً به یک ارتباط تشریفاتی یا مقطعی محدود نشود، بلکه این ارتباط بتواند به شناخت متقابل، انتقال دقیق مسائل و در نهایت کمک به حل مسائل کشور منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که مسئله از سوی بهرهبردار، شرکت فناور و سیاستگذار در یک فضای مشترک مطرح و بررسی شود، امکان رسیدن به درک مشترک از مسئله و یافتن راهکارهای مناسب نیز افزایش پیدا میکند و «همرسان» تلاش دارد همین مسیر را دنبال کند.