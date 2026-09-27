باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدمهدی مهربان، مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه، در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش مراکز نوآوری و سیاست‌گذاری در ایجاد ارتباط میان زیست‌بوم نوآوری و نهاد‌های حاکمیتی، گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این مراکز، ایجاد یک پل ارتباطی قابل اعتماد و فعال میان شرکت‌های نوآور و فناور و نظام سیاست‌گذاری کشور است؛ مسیری که می‌تواند ضمن انتقال مسائل و ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری به سیاست‌گذاران، به حل مسائل واقعی کشور نیز کمک کند.

مهربان اظهار کرد: در کشور‌های مختلف، موضوع ارتباط میان زیست‌بوم‌های نوآوری و مراکز حاکمیتی همواره یکی از دغدغه‌های مهم بوده است. از یک سو، شرکت‌های نوآور و فناور با مسائل، ظرفیت‌ها و نیاز‌های مشخصی مواجه‌اند و از سوی دیگر، حاکمیت نیز دغدغه‌هایی درباره نحوه تنظیم‌گری و نوع کنشگری این مجموعه‌ها دارد.

وی افزود: در همین راستا، در کشور‌های مختلف مراکزی با عناوین و مدل‌های متفاوت شکل گرفته‌اند که از آنها با عنوان‌هایی همچون «آزمایشگاه نوآوری»، «آزمایشگاه سیاستی» یا «مرکز نوآوری و خلاقیت» یاد می‌شود. در ایران نیز بخشی از این رویکرد در قالب «خانه‌های خلاق و نوآور» دنبال شده و این مراکز در برخی دستگاه‌ها آغاز به فعالیت کرده‌اند.

مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه ادامه داد: مرکز نوآوری قوه مقننه نیز طی سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است تا به عنوان یک پل ارتباطی فعال و قابل اعتماد، میان زیست‌بوم نوآوری و مجلس شورای اسلامی عمل کند و زمینه گفت‌وگوی مؤثر میان این دو حوزه را فراهم آورد.

«هم‌رسان»؛ بستری برای اتصال نوآوری و سیاست‌گذاری

مهربان یکی از اقدامات مهم این مرکز را برگزاری رویداد‌های «هم‌رسان» عنوان کرد و گفت: در این رویداد‌ها تلاش می‌کنیم مسائل مشخصی را که ظرفیت اتصال زیست‌بوم نوآوری به سیاست‌گذار دارند، شناسایی کنیم و مجموعه‌های مختلف مرتبط با آن مسئله را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

وی توضیح داد: هدف از برگزاری رویداد‌های هم‌رسان صرفاً برگزاری یک نشست یا گفت‌و‌گو نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین ذی‌نفعان و بهره‌برداران واقعی یک مسئله را کنار یکدیگر قرار دهیم تا از طریق گفت‌وگوی مستقیم، مسائل و دغدغه‌های هر طرف برای طرف مقابل روشن شود.

مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه یکی از نمونه‌های این رویداد‌ها را در حوزه تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت دانست و گفت: در زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌هایی وجود دارند که تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت را با استفاده از فناوری‌های پیشرفته تولید می‌کنند. از یک طرف ظرفیت تولید و فناوری در کشور وجود داشت و از طرف دیگر، بهره‌برداران واقعی این تجهیزات نیاز‌های مشخصی داشتند؛ اما میان این دو بخش، موانع و مسائل مختلفی وجود داشت که نیازمند توجه و حمایت سیاست‌گذار بود.

وی ادامه داد: در یکی از رویداد‌های هم‌رسان، مجموعه‌های مرتبط از دولت و مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد دارای معلولیت در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در این رویداد، تجربه زیسته و نیاز‌های افراد دارای معلولیت با ظرفیت‌ها و مسائل شرکت‌های فناور به بحث گذاشته شد و تلاش کردیم دغدغه‌های سیاست‌گذار و فعالان زیست‌بوم نوآوری را به یکدیگر نزدیک کنیم.

مهربان تصریح کرد: در واقع، هدف این بود که طرفین شناخت دقیق‌تری از مسئله پیدا کنند و قدمی عملی برای رفع نیاز‌های افراد دارای معلولیت و هم‌زمان برطرف کردن موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شود.

تمرکز هم‌رسان‌ها بر مسائل واقعی کشور

مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه با اشاره به تعدد رویداد‌های برگزارشده در قالب «هم‌رسان» گفت: طی سال‌های گذشته، تعداد قابل توجهی از این رویداد‌ها را در حوزه‌های مختلف برگزار کرده‌ایم و تلاش شده است هر بار یک مسئله مشخص و واقعی کشور، مبنای گفت‌و‌گو میان زیست‌بوم نوآوری و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: از جمله حوزه‌هایی که در این رویداد‌ها مورد توجه قرار گرفته، موضوع حکمرانی داده و همچنین مباحث مرتبط با هوشمندسازی بوده است؛ حوزه‌هایی که هم ظرفیت قابل توجهی در زیست‌بوم شرکت‌های فناور دارند و هم از منظر سیاست‌گذاری و حکمرانی، نیازمند گفت‌وگوی نزدیک میان بخش‌های مختلف هستند.

مهربان تأکید کرد: رویکرد مرکز نوآوری قوه مقننه این است که ارتباط میان مجلس و زیست‌بوم نوآوری صرفاً به یک ارتباط تشریفاتی یا مقطعی محدود نشود، بلکه این ارتباط بتواند به شناخت متقابل، انتقال دقیق مسائل و در نهایت کمک به حل مسائل کشور منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که مسئله از سوی بهره‌بردار، شرکت فناور و سیاست‌گذار در یک فضای مشترک مطرح و بررسی شود، امکان رسیدن به درک مشترک از مسئله و یافتن راهکار‌های مناسب نیز افزایش پیدا می‌کند و «هم‌رسان» تلاش دارد همین مسیر را دنبال کند.