باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر در جمع هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان ممسنی، همه ایرانیان را فرزندان میهن دانست و اظهار کرد: همه فرزندان این سرزمین هستیم و در برابر خاک پرمهر وطن وظیفه داریم.
او با بیان اینکه اتحاد، رمز عبور از چالشهاست، افزود: وفاق ملی با گفتمان بین نسلها ایجاد میشود و باید از همه ظرفیتهای اجتماعی استفاده کرد. اقشار مختلف جامعه باید به میدان کار، تلاش و سازندگی برای میهن بیایند تا برای داشتن ایرانی آباد، خودمان آستین همت را بالا بزنیم و برای تعالی کشور تلاش کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به برگزاری این نشست و فراهم شدن زمینه گفتوگوی مستقیم با هنرمندان گفت: هنرمندان ممسنی از جایگاهی رفیع در عرصه فرهنگ و هنر کشور برخوردارند و سرمایههای ارزشمندی برای فرهنگ استان و شهرستان محسوب میشوند.
در ادامه این نشست، فرماندار ممسنی، با تأکید بر جایگاه فرهنگ در مسیر توسعه شهرستان اظهار کرد: توسعه تنها در اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی خلاصه نمیشود و بدون تقویت فرهنگ و سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
حسن همتی، هنرمندان را نیز از ظرفیتهای مؤثر جامعه برای گرهگشایی از مسائل اجتماعی، افزایش امید و نشاط و تقویت همبستگی اجتماعی دانست و بر نقش این قشر در فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.
در این نشست، هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان ممسنی نیز به بیان مطالبات، دغدغهها و مسائل حوزه فرهنگ و هنر پرداختند و بر ضرورت حمایت از هنرمندان، تقویت زیرساختهای فرهنگی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بومی و هنری شهرستان تأکید کردند.
منبع: ارشاد فارس