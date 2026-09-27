باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در آیین آغاز هفته گردشگری و رژه موتوری از مجتمع خلیج فارس تا خانه جهانگردی شیراز، حضور ورزشکاران و فعالان حوزه گردشگری را ظرفیتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های فارس دانست و اظهار کرد: حضور افرادی که به شیراز و فارس علاقه‌مند هستند، فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان فراهم می‌کند.

او با اشاره به رویکرد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس برای توسعه گردشگری ورزشی افزود: موضوع گردشگری ورزشی را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم و در تلاش هستیم از ظرفیت جامعه ورزش برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان بهره بگیریم.

مریدی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های پلتفرم «فارس ویزیت» گفت: این بستر می‌تواند در معرفی مقاصد و ظرفیت‌های گردشگری استان مؤثر باشد و زمینه آشنایی و ارتباط بیشتر گردشگران با جاذبه‌های فارس را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همچنین جامعه ورزش را یکی از گروه‌های اثرگذار در ترویج گردشگری دانست و بیان کرد: هیچ گروهی بهتر از جامعه ورزش نمی‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی استان اثرگذار باشد؛ بنابراین انتظار داریم ورزشکاران و فعالان این حوزه در جایگاه سفیران گردشگری فارس، در معرفی این ظرفیت‌ها مشارکت کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، گردشگری را از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد رونق اقتصادی و بهره‌مندی جوامع محلی عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد صنعتی ماندگار باشد و منافع حاصل از آن به مردم استان برسد، گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در این زمینه است و گردشگری ورزشی نیز می‌تواند در این مسیر نقش پیشرو داشته باشد.

مریدی در پایان از آمادگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس برای میزبانی از سفیران گردشگری و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و بر تقویت تعامل و همکاری میان حوزه‌های ورزش و گردشگری تأکید کرد.

منبع: میراث فرهنگی فارس