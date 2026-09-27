حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه مناطق مختلفی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد؛ حملاتی که با وجود توافق چارچوبی با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن انجام شده است.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد این حملات مناطقی در شهرستان‌های صور، نبطیه، مرجعیون و بنت جبیل از جمله منصوری، وادی زبقین، نبطیه الفوقا، کفر تبنیت، میفدون، کفررمان، مزرعه الشمیریه، القصیر، بیت یاحون، صفارین و حداثه را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های اسرائیلی چند خانه را در منطقه منصوری در شهرستان صور تخریب کردند و وادی زبقین نیز هدف حملات توپخانه‌ای و تیراندازی با سلاح‌های سنگین قرار گرفت.

در نبطیه، جنگنده‌های اسرائیلی طی شب چندین حمله انجام دادند که نبطیه الفوقا دو بار و اطراف کفر تبنیت و شهر میفدون نیز هدف قرار گرفتند. در یکی از حملات به میفدون، یک خانه به طور کامل تخریب شد. منطقه دوحه کفررمان نیز زیر آتش توپخانه قرار گرفت.

در شهرستان مرجعیون، اطراف مزرعه الشمیریه و شهر القصیر هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفت. نیرو‌های اسرائیلی همچنین به سمت بیت یاحون و صفارین در شهرستان بنت جبیل تیراندازی کردند.

یک تانک اسرائیلی نیز چهار گلوله به حداثه شلیک کرد و پس از آن نیرو‌های اسرائیلی به سمت مرکز شهر حرکت کرده و این منطقه را به آتش کشیدند.

ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد این حملات در واکنش به پرتاب یک پهپاد حامل مواد منفجره از سوی حزب‌الله در روز شنبه به سمت نیرو‌های اسرائیلی در منطقه‌ای که ارتش اسرائیل آن را «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان می‌نامد، انجام شده است. حزب‌الله تاکنون درباره این ادعا اظهارنظری نکرده است.

بر اساس اعلام مقام‌های لبنانی، از دوم مارس تاکنون عملیات نظامی اسرائیل در لبنان دست‌کم ۴۳۸۶ شهید و ۱۲ هزار و ۴۰۷ زخمی برجا گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.

این حملات در حالی انجام شد که توافق چارچوبی با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن به امضا رسیده است. این توافق بر خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان در ازای استقرار ارتش لبنان و خلع سلاح حزب‌الله تأکید دارد.

منبع: آناتولی