ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، در جریان هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در شهرهای مسکو و کازان به اجرای برنامه می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز مجتبی عسگری، در جریان هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در شهرهای مسکو و کازان به اجرای برنامه می‌پردازد.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، فرصتی برای عرضه بخشی از ظرفیت‌های موسیقی و فرهنگ ایران در عرصه بین‌المللی و گامی در مسیر گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و روسیه است.

این ارکستر به رهبری همایون رحیمیان و با همراهی مجتبی عسگری به‌عنوان خواننده، در ۲ شهر مسکو و کازان روی صحنه می‌رود و مجموعه‌ای از آثار موسیقی ایرانی را برای مخاطبان روس اجرا خواهد کرد.

حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در این رویداد، در کنار دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته فرهنگی ایران در روسیه، بستری برای معرفی بخشی از میراث موسیقایی و ظرفیت‌های معاصر هنر ایران به مخاطبان روس فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند فراتر از یک اجرای صحنه‌ای، زمینه‌ای برای شکل‌گیری گفتگو و ارتباط میان هنرمندان و نهادهای فرهنگی ۲ کشور باشد.

منبع: بنیاد رودکی

برچسب ها: ارکستر ملی ، روسیه
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