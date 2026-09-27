باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مراسم «یاد یاران» که به مناسبت گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان جزئیاتی از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی به انبار نفت ری در جریان جنگ تحمیلی دوم را تشریح کرد و گفت: دشمن انتظار داشت با هدف قرار دادن این انبار، سوخت در تهران و کشور قطع شود و مردم به خیابان‌ها بیایند و شورش‌های خیابانی شکل بگیرد، اما با تلاش جهادگرانه کارکنان صنعت پالایش و پخش و تقدیم ۷ شهید، اجازه داده نشد هیچ کمبود سوختی در کشور احساس شود.

وی اظهار کرد: زمانی که دشمن آمریکایی ـ صهیونی انبار نفت ری را مورد هدف قرار داد، انتظار داشت که سوخت در تهران و کشور قطع شود و مردم به خیابان‌ها بریزند و شورش‌های خیابانی به پا شود، اما با تلاش جهادگرانه همکاران ما و تقدیم ۷ شهید در صنعت پالایش و پخش، اجازه ندادیم هیچ کمبود سوختی در کشور احساس شود.

وی افزود: در ۱۶ اسفندماه، در جریان جنگ تحمیلی دوم، انبار نفت ری که وظیفه سوخت‌رسانی به ۱۲ استان نوار شمالی کشور را برعهده داشت، مورد حمله آمریکایی ـ صهیونی قرار گرفت. همان شب رئیس ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این انبار سوخت مربوط به نیروهای نظامی ایران است، در حالی که این ادعا نادرست بود و انبار نفت ری برای تأمین سوخت ۱۲ استان نوار شمالی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در انبار نفت ری، روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت برای استان تهران، البرز و سایر استان‌ها توزیع می‌شد و دشمن انتظار داشت با ایجاد کمبود بنزین، نارضایتی در کشور ایجاد شود و مردم به خیابان‌ها بیایند.

عظیمی‌فر گفت: با مجاهدت همکاران ما در شرکت ملی پالایش و پخش و با توجه به اینکه در جاده‌های منتهی به تهران، خودروهای حامل بنزین و گازوئیل همانند لوکوموتیوهای قطار پشت سر هم حرکت می‌کردند، سوخت‌رسانی به مردم بدون وقفه انجام شد.

وی با اشاره به نحوه تأمین و انتقال سوخت در کشور اظهار کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید بنزین و گازوئیل در مناطق پایین‌تر از انبار نفت ری تولید می‌شود، اما از این انبار، سوخت به استان‌های نوار شمالی و مرکزی کشور به وسیله تلمبه و خطوط لوله منتقل می‌شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی کشور زمان‌بندی کرده بود، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ ساعت در تهران بنزین تمام شود و ظرف ۷۲ ساعت نیز ذخایر سوخت در سایر استان‌ها به پایان برسد، اما همکاران ما سه شبانه‌روز بدون خواب در محل حاضر شدند و جریان سوخت‌رسانی به کشور را بدون معطلی ادامه دادند.

عظیمی‌فر همچنین تأکید کرد: با رویه‌های جاری و روش‌های اداری نمی‌توان کشور را در شرایط جنگی که هنوز هم این شرایط برقرار است، اداره کرد، اما با تلاش همکاران و جهادگرانی که خواب را بر چشمان خود حرام کرده و در راستای سوخت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند، نقشه دشمن بر آب شد.

وی افزود: با رویکرد جهادی و تفویض اختیار به استان‌ها، مأموریت‌ها را انجام دادیم و همچنین با گرفتن آرایش جنگی توانستیم سوخت‌رسانی به همه کشور را بدون وقفه ادامه دهیم.