باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی وقوع سرقت، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی، سرنخ‌های پرونده را دنبال کردند و مشخص شد متهمان از طریق ارتباط و دوستی خانوادگی با مالباخته، اعتماد وی را جلب کرده و زمینه اجرای نقشه سرقت را فراهم کرده‌اند.

او افزود: با تکمیل تحقیقات و شناسایی اعضای باند، متهمان دستگیر شدند و در ادامه بررسی‌ها مشخص شد سارقان حدود ۴۵۰ گرم از طلای مسروقه را در پایتخت به مال‌خر فروخته و وجه حاصل را به دلار تبدیل کرده‌اند؛ سپس دلار‌ها را میان خود تقسیم کرده و بخشی از آن را برای خرید خودرو و موتورسیکلت هزینه کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: در جریان اقدامات کارآگاهان، مقداری از طلا‌های مسروقه نیز از متهمان کشف و مال‌خر مرتبط با پرونده نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف باقی‌مانده طلا‌های مسروقه و سایر اموال حاصل از سرقت، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.