باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم

اتحاد و انسجام مردم در جنگ می‌تواند دشمن را ناامید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیان، پژوهشگر دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی گفت: جنگ فقط در خاکریز نیست. امروز تمام ‌ایران خط مقدم است. شهید باقری جنگ را در انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی می‌دید‌.

مطالب مرتبط
نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز چگونه معادلات تجارت و انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم

نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم
young journalists club

سقوط آزاد محبوبیت ترامپ؛ آیا جنگ ایران جمهوری‌خواهان را زمین می‌زند؟ + فیلم

نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم
young journalists club

قدردانی مردم از سربازان و فرماندهان کشور در تجمعات شبانه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha