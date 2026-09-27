ادعای مطرح‌شده در برخی کانال‌های تلگرامی درباره ممنوعیت ساخت حساب Gmail برای کاربران ایرانی، تاکنون از سوی گوگل تأیید نشده است؛ با این حال، گزارش‌های متعددی از کاربران ایرانی درباره اختلال یا رد شدن شماره‌های +۹۸ در مرحله تأیید تلفنی حساب‌های جدید منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در روز‌های اخیر پیامی در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده که مدعی است گوگل ساخت حساب Gmail برای کاربران ایرانی را ممنوع کرده است؛ ادعایی که تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی گوگل درباره آن منتشر نشده است.

بررسی راهنمای رسمی Google Account نشان می‌دهد گوگل همچنان فرآیند ایجاد حساب کاربری و Gmail را ارائه می‌کند و در توضیحات خود، تأیید شماره تلفن را در برخی موارد یکی از مراحل امنیتی ایجاد حساب عنوان کرده است. 

با این حال، مشکل در مرحله تأیید شماره تلفن برای برخی کاربران ایرانی واقعی است. در انجمن رسمی پشتیبانی حساب گوگل، چند کاربر ایرانی در ماه‌های اخیر از ناتوانی در تکمیل فرایند ایجاد حساب جدید به دلیل خطا در تأیید شماره تلفن خبر داده‌اند.

در یکی از این گزارش‌ها که در ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده، کاربر ایرانی اعلام کرده است که هنگام ایجاد حساب جدید، پس از وارد کردن شماره تلفن با خطای «Try Again» مواجه می‌شود. گزارش دیگری نیز از نمایش پیام «This phone number cannot be used for verification» برای یک شماره ایرانی حکایت دارد. 

گوگل در راهنمای رسمی خود می‌گوید تأیید تلفنی ممکن است برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد حساب‌های غیرواقعی الزامی شود و در صورت نمایش پیام‌هایی مانند «این شماره تلفن نمی‌تواند برای تأیید استفاده شود»، ممکن است لازم باشد شماره دیگری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین گوگل تعداد حساب‌هایی را که می‌توان با یک شماره تلفن تأیید کرد، محدود می‌کند. 

بنابراین، شواهد موجود از وجود مشکل در تأیید برخی شماره‌های ایرانی حکایت دارد، اما آن را نمی‌توان به معنای اعلام رسمی ممنوعیت ساخت Gmail برای تمام کاربران ایرانی دانست.

همچنین محدودیت‌های اعلام‌شده برای برخی خدمات تجاری گوگل در ایران، از جمله Google Workspace، موضوعی جدا از امکان ایجاد حساب شخصی Google یا Gmail است و نباید این دو موضوع با یکدیگر یکسان تلقی شوند؛ لذا ادعای «تحریم کامل ساخت Gmail برای ایرانی‌ها» در حال حاضر تأیید رسمی ندارد؛ اما گزارش کاربران درباره مشکل تأیید شماره‌های +۹۸ نشان می‌دهد که بخشی از کاربران ایرانی ممکن است در ایجاد یا بازیابی حساب گوگل با محدودیت مواجه باشند.

برچسب ها: گوگل ، حساب کاربری ، جیمیل
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