باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۵ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
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|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
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۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۳،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۵،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰