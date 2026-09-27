پیکر جانباز شهید سردار حاج حسین ظریفی در مشهد تشییع و در بهشت رضای این شهر به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید سردار «حاج حسین ظریفی» با حضور حجت الاسلام مصطفی عبداللهی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شرق کشور، صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و مسئولان لشکری و کشوریدر خیابان امام رضا (ع) مشهد مقدس برگزار شد.

آیین تشییع پیکر این سردار امنیت با حضور اقشار مختلف مردم و فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از سران طوائف شهرستان سراوان و مسوولان استانی از مهدیه مشهد آغاز شد وپس از تشییع شهید در طول خیابان امام رضا (ع) پیکر مطهر به حرم رضوی انتقال یافت و نماز با حضور مردم قدرشناس مشهد و سراوان اقامه شد.

هرچه جمعیت به حرم مطهر امام رضا (ع) نزدیک‌تر می‌شد حال‌وهوای مراسم پرشور‌تر و رنگ و بوی دیگری می‌گرفت، صدای روضه و مداحی سلحشور و گریه‌های مردم و شعار‌های ضد استکباری در هم تنیده شده بود بطوریکه اجتماع زائران و مجاوران مشهدالرضا تصویری از سوگ و ایستادگی را در این بدرقه رقم زده بودند.

سرانجام پس از اقامه نماز پیکر مطهر جانباز سرافزار سردار شهید حسین ظریفی در قطعه شهدای بهشت رضای مشهد و در جوار همرزم شهیدش سردار شهید نورعلی شوشتری به خاک سپرده شد.

سردار حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان چهارشنبه اول مهرماه امسال در درگیری با اشرار و تروریست‌ها به شهادت رسید.