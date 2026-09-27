باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در برنامه زنده تلویزیونی «نبرد هرمز» با اشاره به فرارسیدن چهلوششمین سالگرد دفاع مقدس ۸ ساله، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه شهدای سرباز، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس بیش از ۲.۵ میلیون سرباز را آموزش، سازماندهی و وارد جنگ کرد و این سربازان رشادتهای بسیار زیادی در آن دوران داشتند. حدود ۴۰ هزار شهید از سربازان میهن و وطن را تقدیم انقلاب و نظام کردیم و جا دارد یاد و خاطره همه شهدای سرباز را نیز گرامی بداریم.
وی به عملکرد نیروی زمینی ارتش در طول دوران دفاع مقدس اشاره و تاکید کرد: صدام یک ماشین جنگی بسیار گسترده متشکل از ۱۲ لشکر مجهز، با استعداد ۲۹ تیپ مستقل و تعداد زیادی گردان تکاوری و برخورداری از ۲۵۰۰ دستگاه تانک و تقریباً همین تعداد خودروی زرهی وارد جنگ کرد و یک ماشین جنگی بزرگ برای حمله به ایران ایجاد کرده بود. این ماشین جنگی در همان روزهای اول جنگ متوقف و دشمن تثبیت شد و ما فرصت پیدا کردیم در سال بعد، یعنی در سال دوم جنگ، عملیاتها را طرحریزی و اجرا کنیم. این اقدام توسط نیروی زمینی ارتش و با پشتیبانی دیگر نیروها انجام شد.
سرتیپ اکرمینیا در ادامه درباره عملکرد هوانیروز ارتش نیز بیان کرد: هوانیروز ما نیز بیش از هزار دستگاه خودروی زرهی و تانک دشمن را مورد هدف قرار داد و در تخلیه مجروحان و امدادرسانی نیز کمک کرد. بهطور کلی، ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیروهای خود نقش بسیار مؤثری در جنگ ایفا کرد.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه در طول جنگ بیش از ۷۰ عملیات آفندی توسط نیروی زمینی ارتش انجام شد، گفت: همچنین در آن دوران، بیش از ۲۳۰ عملیات پدافندی صورت گرفت؛ زیرا دشمن مرتب اقدام به پاتک یا عملیاتهای آفندی میکرد و این اقدامات توسط نیروی زمینی ارتش پدافند میشد.
اسقاط بیش از ۶۸۰ فروند هواگرد دشمن بعثی توسط نیروی پدافند هوایی
سرتیپ اکرمینیا در ادامه به عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش اشاره و بیان کرد: نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان در دل نیروی هوایی ارتش قرار داشت و هنوز تفکیک صورت نگرفته بود، بیش از ۶۸۰ فروند هواگرد دشمن بعثی را ساقط کرد. همچنین با ایجاد ناامنی در فضای کشور برای پرندههای دشمن، از اجرای ۲۵ هزار عملیات دشمن جلوگیری شد که اقدام بسیار مهمی از سوی نیروی هوایی ما بود.
وی در ادامه درباره عملکرد نیروی هوایی ارتش نیز بیان کرد: نیروی هوایی در همان ساعات اولیه جنگ، در ساعت ۱۶:۳۰، یعنی دو ساعت و نیم بعد از تجاوز دشمن بعثی، پاسخ کوبندهای داد. عملیات انتقام با هواپیماهای اف-۵ از پایگاه بوشهر انجام شد و در واقع پاسخ کوبندهای به دشمن داده شد. پس از ۲۴ ساعت نیز عملیات معروف «کمان ۹۹» با ۱۴۰ فروند هواپیمای جنگنده و حدود ۵۰ فروند هواپیمای پشتیبانی هوایی انجام شد و ضربه محکمی به ساختار سازمان رزم دشمن وارد کرد.
عملیات اچ۳، عملیاتی پیچیده و غرورآفرین
سخنگوی ارتش در ادامه به عملیات «اچ۳» اشاره به شرح برخی جزئیات آن عملیات پرداخت و تصریح کرد: صدام که از ترس نیروهای ما هواپیماهایش را در نقطه صفر مرزی با مرز اردن مستقر کرده بود، تصور نمیکرد دست خلبانان ما به آنجا برسد؛ اما یک عملیات پیچیده طراحی شد و چهار بار در آن عملیات سوختگیری انجام شد؛ دو بار در داخل کشور و دو بار در خارج از کشور. در این عملیات بسیاری از پرندههای دشمن روی زمین و در آشیانههایشان در آن پایگاه مورد هدف قرار گرفتند که عملیات غرورآفرینی بود. این عملیات امروز در دانشگاههای نظامی دنیا از جهت پیچیدگی طرحریزی و سختی اجرا تدریس میشود و عملیات بسیار مهمی بود.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش به عملکرد نیروی دریایی ارتش نیز گفت: نیروی دریایی ما نیز در دوران دفاع مقدس غرورآفرین بود. مقاومت تکاوران نیروی دریایی در ۳۴ روز اول و مقاومتی که در خرمشهر صورت گرفت، با نقش بسیار جدی و تعیینکننده تکاوران نیروی دریایی همراه بود. همچنین نیروی دریایی ۶۷ روز پس از آغاز جنگ، کاملاً طومار نیروی دریایی ارتش عراق را درهم پیچید و دیگر نیروی دریایی از عراق باقی نماند.
خطای محاسباتی صدام؛ علت آغاز جنگ تحمیلی
سرپرست اکرمینیا در ادامه با اشاره به علت آغاز جنگ تحمیلی گفت: در دفاع مقدس اول که هشت سال به طول انجامید، دشمن ما یعنی صدام حسین دچار خطای محاسباتی شد و برآورد اشتباهی از وضعیت ایران داشت. اوضاع سیاسی کشور را نابسامان تحلیل کرد و همینطور زیرساختهای دفاعی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین خروج ۴۵ هزار مستشار آمریکایی از ارتش ایران و درگیری ارتش جمهوری اسلامی ایران با تجزیهطلبان در پنج استان مرزی کشور، از جمله مواردی بود که مورد توجه صدام قرار گرفت.
سخنگوی ارتش افزود: صدام تصور میکرد این وضعیت در ایران زمینه را برای رسیدن به رویاهای بلندپروازانه و متوهمانه خودش که داعیه رهبری جهان عرب را داشت، آماده کرده است و به همین دلیل دست به یک تجاوز گسترده زد.
سرایت توهم صدام به رئیس جمهوری آمریکا
سرتیپ اکرمینیا در بخش دیگری از اظهارات خود، به قیاس خطای محاسباتی صدام و رئیسجمهوری فعلی آمریکا پرداخت و با بیان اینکه من فکر میکنم این توهم و خطای محاسباتی را در شخص رئیسجمهور آمریکا نیز در این جنگ جاری و دوران دفاع مقدس سوم میتوان دید، گفت: آنها تصور میکردند با ضرباتی که به حماس و حزبالله وارد شده و سقوظ نظام اسد، وضعیت برای حمله و تجاوز به ایران مناسب است و از این جهت دچار خطای محاسباتی شدند.
وی تصریح کرد: در تجاوز نهم اسفند، ما بعد از ۲ ساعت به دشمن پاسخ دادیم. نیروی هوایی ما در ۱۱ اسفند، عملیاتهایی را علیه پایگاه دشمن در کشورهای منطقه اجرا کرد؛ در کویت، قطر و مقر ضدانقلاب و تجزیهطلبان در کردستان عراق، نیروی هوایی عملیات انجام داد و موشکها و پهپادهای ما نیز پاسخ بسیار کوبندهای به دشمن دادند.
سخنگوی ارتش درباره اهداف صدام در جنگ تحمیلی نیز گفت: هدف صدام، علاوه بر براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجزیه ایران بود. او برای شهرهای ما نیز با چاپ نقشه، اسم تعیین کرده بود و نامهای عربی برای اهواز، خرمشهر و بستان تعیین گذاشته بود. در دفاع مقدس سوم نیز میبینیم که ترامپ تلاش کرد تا موجبات تجزیه ایران اسلامی را فراهم آورد. این مهم البته جزء اهداف اعلامی نبود و اهداف پنهانی آنان به شمار میرود. اهداف اعلامی آنان، نابودی توان موشکی و توان هستهای ایران و همچنین نابودی جبهه مقاومت بود.
وی ادامه داد: اما با طرح اسرائیل بزرگ، مشخص شد که هدف آنان، تجزیه دیگر کشورها از جمله ایران اسلامی بوده است. هیچکدام از این اهداف اما محقق نشد؛ نه اهداف صدام محقق شد و نه اهداف ترامپ و از این جهت نیز میتوان اشتراک این دو تجاوز را مشاهده کرد.
۲۰۹ شب حضور مردم خیابان؛ عامل ارتقاء روحیه نیروهای مسلح
وی حضور مردم در خیابانها را عامل ارتقاء روحیه نیروهای مسلح خواند و تصریح کرد: ملتی که اینگونه پشت فرزندان خود در نیروهای مسلح ایستاده و ۲۰۹ شب در خیابانها حاضر شده و از نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است، برای ما هم شوقآفرین است، هم انگیزه و روحیه ما را بالا برده و هم احساس مسئولیت ما را تقویت کرده است.
سخنگوی ارتش در ادامه به وضعیت آمریکا در منطقه اشاره و تاکید کرد: آمریکا در منطقه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این یک واقعیت است؛ اگر واقعاً وضعیت آمریکا خوب بود، اینقدر تلاش نمیکرد وضعیت را تغییر دهد و خواهان حفظ وضعیت موجود میشد. این وضعیت، وضعیت خوبی برای آنها نیست و ممکن است مجددا دست به تجاوز و تعرض بزنند اما ما امروز از گذشته آمادهتریم و در وضعیتی بهتر از اسفند به سر میبریم.
وی افزود: هم از لحاظ روحی و آمادگیهای انگیزشی و روانی و اعتماد به نفس و هم از لحاظ تجهیزات، آمادگی بیشتری داریم. در این مدت، تلاش کردیم تجهیزاتمان را بهینه کنیم، تجهیزات جدید را وارد سازمان رزم کرده و با آنان تمرین کنیم؛ بنابراین از نظر سختافزاری و در کنار آن از نظر نرمافزاری آمادهتریم.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه اگر دشمن دست به تعرض و تجاوز بزند، حتماً منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ، ناآرامی و خشونت خواهد شد، گفت: کشورهای منطقه حتماً آسیبهای بیشتری خواهند دید و حتماً تنفر ملت ایران نسبت به آمریکا و رئیسجمهوری فعلی آمریکا، بیشتر خواهد شد
پاسخ کوبندهتر به دشمن در صورت تعرض مجدد
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به سابقه روابط ایران و آمریکا اشاره و اظهار کرد: آمریکاییها سابقه خوبی نزد افکار عمومی در ایران ندارند؛ از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گرفته تا حمایت از پهلوی، حمایت از صدام در جنگ، ساقط کردن هواپیمای مسافربری و این تجاوزات، جنگ ۱۲ روزه و جنگ جاری، پیشینه بسیار سیاه و تاریکی نزد ملت ایران از آمریکا ایجاد کرده است. اگر تعرضی صورت بگیرد، من فکر میکنم مردم ایران که امروز آنها را در صحنه، در خیابانها، میادین و اجتماعات شبانه میبینیم، با انگیزه بیشتری از نیروهای مسلح حمایت خواهند کرد و ما نیز انجام وظیفه میکنیم و حتماً دشمن را کوبندهتر، گستردهتر و قاطعتر مورد هدف قرار خواهیم داد.
سرتیپ اکرمینیا درباره وضعیت امنیتی منطقه نیز گفت: با توجه به وضعیت منطقه، فکر میکنم اخراج آمریکا از منطقه حتماً این منطقه را امن خواهد کرد و کشورهای منطقه باید کمک کنند که آمریکا از این منطقه اخراج شود و ما یک نظم امنیتی مبتنی بر مشارکت کشورهای منطقه که یک نظم بومی خواهد بود، ایجاد کنیم. حتماً آمریکاییها خیرخواه ملتهای مسلمان منطقه نیستند. سابقه و تجربه نیز این موضوع را نشان داده است و رفتارشناسی آمریکا در این جنگ نیز این موضوع را نشان میدهد.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاتمه، خاطرنشان کرد: اولویت آمریکا امنیت منطقه نیست و اگر هم باشد، حتماً امنیت خودش و امنیت رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار میدهد و اساساً توان حمایت و دفاع از امنیت کشورهای منطقه را ندارد.
منبع: ارتش