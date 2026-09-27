شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور با تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی، طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور با تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی، طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کردند.

این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همسویی با برنامه‌های دولت، اقدامات گسترده‌ای را برای تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج به اجرا گذاشته است.

برهمین اساس، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۶۳ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۷۸ هزار و ۳۵۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد تسهیلات اعطایی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه به طور میانگین روزانه بیش از ۴۲۱ فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند.

سهمیه پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۵ از سوی نهاد‌های تنظیم‌گر و بالادستی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. بانک ملی ایران نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست اعتباری خود در اولویت قرار داده و روند پرداخت این تسهیلات را با جدیت دنبال کرده است.

عملکرد شش‌ماهه بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، سهم قابل توجه این بانک در حمایت از متقاضیان این تسهیلات را نشان می‌دهد. این بانک با تداوم روند پرداخت‌ها، تلاش کرده است از تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات بکاهد و روند اجرای قانون حمایت از ازدواج جوانان را تسریع کند.

گفتنی است بانک ملی ایران همواره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را یکی از محور‌های فعالیت و سیاست‌های اعتباری خود قرار داده و با هدف ترویج این سنت حسنه و حمایت از ازدواج جوانان، بخش قابل توجهی از منابع خود را به این حوزه اختصاص داده است

منبع: بانک ملی

برچسب ها: بانک ملی ، پرداخت تسهیلات
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