دادستان مرکز استان یزد از کشف مشروبات الکلی در یک کافه و بازداشت ۲۱ نفر از جمله صاحب این واحد صنفی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک کافه در شهر یزد پس از کشف مشروبات الکلی و انجام تست الکل از حاضران، با دستور قضایی پلمب شد و ۲۱ نفر از جمله صاحب کافه و افرادی که تست الکل آنها مثبت اعلام شده بود، بازداشت شدند.

مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وصول گزارشی درباره فعالیت این کافه، موضوع با دستور قضایی در دستور کار قرار گرفت و با حضور مقام قضایی در محل، دستور بازرسی از این واحد صنفی صادر شد.

وی افزود: در جریان بازرسی که با همکاری مأموران فراجا و بسیج انجام شد، مقادیری مشروبات الکلی از نقاط مختلف کافه کشف و جمع‌آوری شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: با دستور مقام قضایی، از حاضران در محل که حدود ۱۰۰ نفر بودند نیز تست الکل گرفته شد که نتیجه آزمایش تعدادی از آنها مثبت اعلام شد.

حسن‌پور تصریح کرد: در مجموع ۲۱ نفر شامل صاحب کافه و افرادی که تست الکل آنها مثبت اعلام شده بود، با دستور قضایی بازداشت شدند و این کافه نیز پلمب شد.

وی گفت: برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به مسئولیت قانونی صاحبان و متصدیان اماکن پذیرایی اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فراهم کردن موجبات آن، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند مجازات حبس یک تا ۱۰ سال را به دنبال داشته باشد.

حسن‌پور تأکید کرد: مسئولیت کیفری مدیر، متصدی یا مالک ملک، با توجه به نقش هر فرد و شرایط قانونی پرونده تعیین می‌شود و صرف مالکیت ملک به‌تنهایی موجب مسئولیت کیفری نخواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با عرضه و مصرف مشروبات الکلی، موضوع را برای بررسی و اقدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.