باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان فارس با تشریح طرح «دهکده مشاغل روستایی» اظهار کرد: این طرح با رویکرد ایجاد دهکدههای کوچک تولیدی برای تولیدکنندگان روستایی و فعالیت آنان در قالب شرکتهای تعاونی طراحی شده و هدف آن حرکت به سمت تحول در مشاغل خانگی، تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی، محرومیتزدایی و کمک به توسعه پایدار مناطق روستایی از مسیر تولید در روستا است.
او گفت: جامعه هدف این طرح را متقاضیان فعالیت در کسبوکارهای کوچک در قالب کار تیمی و همچنین روستاهای دارای ظرفیت و پتانسیل لازم بر اساس طرح آمایش سرزمینی تشکیل میدهند. برای شناسایی و انتخاب روستاهای هدف نیز شاخصهایی از جمله ضریب مهاجرت روستاییان، درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی، بررسی چالشها، فرصتها و تهدیدها و قابلیتسنجی و توانسنجی مزیتهای نسبی و مطلق روستاها بر اساس اسناد آمایش سرزمینی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: در نخستین گام اجرای این طرح، ۳۷ روستا در ۳۷ شهرستان توسط فرمانداران انتخاب میشوند و در سطح شهرستان نیز دبیرخانه راهبری با ریاست فرمانداران و دبیری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل خواهد شد.
بیاری افزود: در هر واحد دهکده مشاغل، یک تسهیلگر و پشتیبان در قالب تعاونی مادر انتخاب میشود و آموزش و سازماندهی تعاونیهای مادر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. در فرآیند انتخاب متقاضیان تأسیس کارگاه در دهکده مشاغل، ابتدا فارغالتحصیلان دانشگاهی ساکن روستا، سپس فارغالتحصیلان دانشگاهی غیرساکن روستا و پس از آن افراد بومی و در مرحله بعد افراد غیربومی دارای سابقه و مهارت مرتبط در اولویت قرار میگیرند و در نهایت افراد دارای اهلیت لازم نیز امکان مشارکت در این فرآیند را خواهند داشت.
او در ادامه بیان کرد: در مرحله اجرای طرح، مکان مناسب در محدوده طرح هادی روستاهای هدف که از زیرساختهای لازم برخوردار باشد، شناسایی خواهد شد و برای هر دهکده مشاغل دستکم یک قطعه زمین به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع برای راهاندازی ۲۰ کارگاه پیشبینی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: در صورت نبود زمین مورد نیاز، امکان الحاق زمینهای پیرامون روستا به طرح هادی نیز پیشبینی شده است. نقشه کارگاههای قابل استقرار نیز بر اساس اسناد آمایش سرزمینی و متناسب با نیاز بازار، در قطعاتی حدود ۲۰۰ مترمربعی طراحی خواهد شد و اخذ تأییدیه از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز از دیگر مراحل اجرای طرح است.
بیاری با اشاره به برآورد هزینههای اجرای این طرح اظهار کرد: برای هر واحد تولیدی حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان بابت ارزش کارشناسی زمین، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث ساختمان، به طور میانگین ۷۰۰ میلیون تومان برای تجهیز کارگاه و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان سرمایه در گردش پیشبینی شده است.
او افزود: بر این اساس، مجموع هزینه ساخت، تجهیز کارگاه و تأمین سرمایه در گردش برای هر واحد حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. سهم آورده متقاضی هر تعاونی نیز ۷۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده و ۴۰۰ میلیون تومان از محل تسهیلات ساخت خانه روستایی در طرح هادی با همکاری بنیاد مسکن تأمین خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات راهاندازی نیز با انسجام بیندستگاهی و از محل ظرفیت دستگاههای اجرایی و حمایتی از جمله تسهیلات مشاغل خانگی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی قابل تأمین است.
بیاری افزود: برای اجرایی شدن طرح «دهکده مشاغل روستایی»، استفاده از دادههای طرح آمایش سرزمینی، انجام اقدامات لازم برای الحاق زمین مورد نظر به طرح هادی، تأمین تسهیلات ساخت و انعقاد تفاهمنامه با شهرداریهای مراکز شهرستانها برای اختصاص مکان مناسب به منظور عرضه محصولات تولیدکنندگان روستایی پیشبینی شده است.
او دامه داد: انعقاد تفاهمنامه با ادارات و دستگاههای مرتبط برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی و تسریع روند اجرایی طرح نیز از دیگر الزامات این برنامه است. متقاضی باید با ارائه جواز اهلیت فنی، فرم درخواست فعالیت خود را در قالب شرکت تعاونی تکمیل کرده و به همراه طرح توجیهی کسبوکار به کمیته شهرستانی ارائه دهد.
بیاری در ادامه گفت: این کمیته با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شبکه بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و سایر دستگاههای حمایتی تشکیل میشود و موظف است ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی درخواست متقاضیان را اعلام کند. در صورت تأیید درخواست نیز فرآیند تشکیل تعاونی و پرداخت تسهیلات انجام خواهد شد و مدت زمان ساخت و راهاندازی هر واحد نباید بیش از ۶ ماه باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس اظهار کرد: در ادامه اجرای این طرح، هلدینگ تعاونیهای ارزشآفرین همرسته در ۳۷ شهرستان تشکیل خواهد شد تا زمینه ایجاد زنجیره تأمین و شبکه توزیع، جذب سرمایههای خرد، انتقال فناوریهای نوین، تأمین نهاده و توسعه بازار محصولات روستایی فراهم شود.
او افزود: تعامل با شرکتهای تعاونی و توزیعی استان برای عرضه محصولات روستایی در فروشگاهها، همکاری با شهرداریها برای اختصاص محل عرضه محصولات و ایجاد بستر فروش در فضای مجازی از دیگر اهداف تشکیل این هلدینگها است.
بیاری گفت: محصولات تولیدشده در قالب این طرح در ۶ رسته ساماندهی و عرضه خواهند شد که شامل صنایع و مصنوعات دستی و گوهرسنگها، فرش و دستبافتها، لبنیات و نان، دام و طیور و خوراکیهای گوشتی، خشکبار و صنایع تبدیلی و همچنین کشاورزی و خوراکیهای غیرگوشتی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، در هر مرحله اجرای طرح در استان، ۳۷ روستای طرح هادی در ۳۷ شهرستان تحت پوشش قرار میگیرند و زمینه راهاندازی ۷۴۰ کارگاه تولیدی و ۷۴۰ شرکت تعاونی و ایجاد اشتغال مستقیم برای پنج هزار و ۱۸۰ نفر فراهم خواهد شد.
بیاری افزود: با فرض اجرای دو مرحله در سال، پیشبینی میشود سالانه ۷۴ روستا تحت پوشش طرح قرار گرفته و ۱۴۸۰ کارگاه تولیدی و ۱۴۸۰ شرکت تعاونی ایجاد شود و برای دستکم ۱۰ هزار و ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم به وجود آید.
او اظهار کرد: در صورت توسعه این الگو در سطح ملی نیز با اجرای دو مرحله در سال، امکان تحت پوشش قرار گرفتن یک هزار روستای طرح هادی، ایجاد ۲۰ هزار کارگاه، تأسیس ۲۰ هزار شرکت تعاونی و ایجاد اشتغال مستقیم برای دستکم ۱۴۰ هزار نفر پیشبینی شده است.
منبع: تعاون فارس