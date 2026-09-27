مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: سرعت باد در زابل به ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۶۰۰ متر کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در شمال استان، موجب کاهش دید افقی در زابل و زهک شد؛ به‌ طوری‌که بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۶۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: در ایستگاه هواشناسی زهک نیز بیشینه سرعت وزش باد به ۸۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در اثر گردوخاک تا ۸۰۰ متر کاهش پیدا کرد.

حیدری ادامه داد: امروز در شمال استان، وزش باد شدید و گاهی طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در زاهدان، نواحی مرکزی و مناطق مرزی شرق استان نیز وزش باد، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار، انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به روند تغییرات جوی در روزهای آینده گفت: از روز دوشنبه از سرعت وزش باد در شمال استان کاسته می‌شود و از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر در برخی ارتفاعات جنوبی استان، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق، فراهم خواهد بود.

منبع هواشناسی استان