باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم

گروه‌های ضد ایرانی توسط آمریکا و اسرائیل حمایت می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا و اسرائیل به تجزیه‌طلب‌ها سلاح می‌دهند تا جوانان را قربانی کنند. همچنین حمایت تسلیحاتی و مالی از طریق اقلیم کردستان و قدرت‌های خارجی به این گروه‌های تجزیه طلب می‌رسد.

مطالب مرتبط
تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم
young journalists club

سقوط آزاد محبوبیت ترامپ؛ آیا جنگ ایران جمهوری‌خواهان را زمین می‌زند؟ + فیلم

تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم
young journalists club

حضور ۲۸ کشور اروپایی در جنگ علیه ایران + فیلم

تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم
young journalists club

نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
۸۱۷

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۷۷۲

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم
۷۵۰

جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۵۹۴

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۵۷۲

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha