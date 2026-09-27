\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647\u200c\u0637\u0644\u0628\u200c\u0647\u0627 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u062a\u0633\u0644\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647 \u0637\u0644\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n