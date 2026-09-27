معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان با اشاره به عوامل متعدد گرانی در بازار لوازم خانگی استان، از تشکیل چهار هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف صنفی از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام جباری در ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل استانداری در خصوص دلایل گرانی بازار لوازم خانگی در استان بیان کرد: این روند افزایشی قیمت ناشی از عواملی همچون افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده تولید است.
وی افزود: برخی از شرکتهای تولیدی چندین بار در طول سال قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و علاوه بر این از عرضه کالا در بازار نیز اجتناب می کنند.
جباری ادامه داد: برخی تولیدکنندگان لاستیک و روغنموتور از عرضه کالا به بازار در مواردی خودداری میکنند و همین اقدام به التهابات و افزایش قیمتها دامن زده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان از برخورد با تخلفات صنفی خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف در استان تشکیل شده است.
در ادامه این نشست قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت تورم و شاخصهای اقتصادی در این استان، از تاثیر مستقیم ضریب اهمیت کالاهای خوراکی بر نرخ تورم در خوزستان خبر داد.
مهدی مکارمی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در استان خوزستان ۳۹ درصد است که این میزان نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر میباشد.
وی تاکید کرد: اگر ضریب اهمیت کالای خوراکی در یک استان از میانگین کشوری بیشتر باشد، به طور طبیعی نرخ تورم در این محصولات نیز از سایر نقاط کشور فراتر خواهد رفت.
وی در ادامه با تحلیل علت این پدیده افزود: یکی از محورهای بررسی در سیاستهای استان این است که چرا ضریب اهمیت کالای خوراکی در خوزستان بیش از سایر استانهاست، این موضوع با کاهش توان خرید مردم در ارتباط است، چرا که با افت قدرت خرید، شهروندان ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی کنند و همین امر باعث بالا رفتن ضریب اهمیت این کالاها در سبد مصرفی استان میشود.
قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان همچنین به وضعیت کالاهای غیرخوراکی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته به صورت مستمر قیمت کالاها و خدمات در استان بیش از میانگین کشور بوده است.
مکارمی گفت: قیمت یکصد قلم کالا در سبد مصرفی استان باید بهطور مستمر مورد رصد قرار گیرد تا در صورت بالا بودن قیمت از میانگین کشوری، روند ارزیابی و اقدامات لازم انجام شود.
وی همچنین اعلام کرد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خوزستان ملزم به بازرسی دقیق از کالاهای غیرخوراکی و محصولات کشاورزی هستند تا شاهد رشد فزاینده قیمت در این گروه کالاها نباشیم.
منبع: ایرنا