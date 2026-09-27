باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین محدودههای ولیآباد و هزارچم، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز در هر 2 مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو نیز شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ قلینیا درباره محورهای مسدود نیز اظهار کرد: آزادراه کاشان ـ قم در حال حاضر مسدود است و رانندگان میتوانند برای ادامه مسیر از محورهای جایگزین، شامل محور قدیم قم ـ کاشان و محور دلیجان ـ میمه ـ کاشان استفاده کنند.