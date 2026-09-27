سخنگوی کرملین، با اشاره به وضعیت روابط مسکو و واشنگتن گفت روابط روسیه و آمریکا همچنان «در بهترین وضعیت خود قرار ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز یکشنبه اعلام کرد روابط روسیه و آمریکا همچنان «در بهترین وضعیت خود قرار ندارد».
پسکوف در گفتوگو با پاول زاروبین از سرویس اطلاعاتی «وستی» گفت: «روابط دوجانبه همچنان، اگر بخواهیم ملایم بگوییم، در بهترین وضعیت خود قرار ندارد.»
اظهارات پسکوف همزمان با بررسی احتمال دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حاشیه نشست APEC در شهر شنژن چین در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر مطرح شد.
پسکوف گفت این رویداد میتواند فرصتی برای دیدار رهبران سه کشور، چه در قالب یک نشست سهجانبه و چه از طریق مذاکرات جداگانه، فراهم کند.
وی همچنین افزود پوتین و شی جینپینگ برای دیدار با یکدیگر در چین به توافق رسیدهاند.
منبع: تاس