باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در هشتمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان فارس با اشاره به اهمیت آمادهسازی بهموقع برای فصل سرد اظهار کرد: تأمین سوخت جایگزین باید پیش از رسیدن به دوره اوج مصرف در دستور کار قرار گیرد تا واحدهای تولیدی و بخشهای مختلف استان در روزهای سرد با آمادگی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
او در ادامه افزود: در برنامهریزی برای تأمین انرژی نیز باید محدودیتها و نیازهای مناطق مختلف فارس مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای مسئول، رفع موانع دسترسی به انرژی و پیگیری نیازهای مناطق کمتر برخوردار را دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک با بخشهای کشاورزی و صنعت تأکید کرد و گفت: با استمرار گفتوگو میان دستگاههای اجرایی، شرکتهای گاز و برق و نمایندگان بخشهای تولیدی، نیازهای مصرفکنندگان و ظرفیتهای موجود زودتر شناسایی میشود و امکان برنامهریزی دقیقتر برای روزهای سرد فراهم خواهد شد.
او، تعیین تکلیف بدهی صنایع را نیز از موضوعات مرتبط با پشتیبانی از تولید دانست و افزود: این مسئله باید با مشارکت دستگاههای مرتبط پیگیری شود تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تأمین انرژی مورد نیاز و استمرار فعالیت خود برنامهریزی کنند.
رضایی کوچی با اشاره به ظرفیت صرفهجویی در باغشهرهای استان بیان کرد: مدیریت مصرف در این محدودهها باید به صورت همزمان مصرف گاز و برق را دربر بگیرد، زیرا کاهش مصرف در یک شبکه نباید موجب افزایش بار شبکه دیگر شود. از این رو، برنامههای مدیریت مصرف باید با توجه به آثار آنها بر هر دو شبکه طراحی و اجرا شوند.
او، همراهی مشترکان را یکی از مؤلفههای مهم مدیریت انرژی برشمرد و گفت: اطلاعرسانی مستمر و روشن درباره روشهای ساده صرفهجویی، زمانهای اوج مصرف و تأثیر کاهش مصرف بر پایداری شبکه میتواند مشارکت مشترکان را افزایش دهد و شرایط عبور استان از فصل سرد را بهبود بخشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به مهاجرپذیری استان و جایگاه فارس در میزان مصرف بنزین کشور، بر ضرورت مدیریت تقاضا و برنامهریزی برای تأمین پایدار سوخت تأکید کرد و افزایش ظرفیت مخازن ذخیرهسازی را از اقداماتی دانست که میتواند آمادگی استان را در دورههای اوج مصرف تقویت کند.
رضایی کوچی همچنین صیانت از سوخت و جلوگیری از قاچاق آن را نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مسئول دانست و بر پیگیری راهکارهایی تأکید کرد که ضمن حفاظت از سهمیههای قانونی، سوخت را به مصرفکنندگان واقعی برساند. در این نشست همچنین استفاده هدفمند از الپیجی بهعنوان یکی از گزینههای تأمین سوخت جایگزین، متناسب با نیاز و ظرفیت مناطق، مورد توجه قرار گرفت.
او با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی نیازمند نگاه هماهنگ و فنی است، گفت: همکاری دستگاههای اجرایی، برنامهریزی پیشدستانه و مشارکت مردم میتواند زمینه تأمین پایدار انرژی، پشتیبانی از بخش تولید و عبور مطمئن استان از فصل سرد را فراهم کند.
هشتمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان فارس به ریاست محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، برگزار شد و در آن گزارش هواشناسی استان، گزارش شرکت گاز درباره میزان آمادگی، ظرفیتها، هماهنگی با سایر دستگاهها و برنامه عملیاتی زمستان پیشرو و همچنین گزارش شرکت برق منطقهای فارس درباره آخرین وضعیت مدیریت مصرف برق مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: استانداری فارس