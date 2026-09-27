نفرات برگزیده سومین جشنواره ملی عکس لاهیجان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان – رویداد فرهنگی و هنری سومین جشنواره ملی عکس لاهیجان به همت شهرداری و شورای اسلامی و با همکاری انجمن سینمای جوانان این شهر از ۲ تا ۵ مهر ماه در قالب برنامه‌های مختلفی برای هنرمندان، عکاسان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی برگزار شد و ۴۳ عکس از ۳۶ عکاس منتخب مورد نمایش عموم قرار گرفت.

نفرات برگزیده این جشنواره نیز طی مراسمی در سالن حزین دانشگاه آزاد اسلامی شهر لاهیجان معرفی و اعلام شدند. هیئت داوران سومین جشنواره عکس شامل استاد داوود وکیل‌زاده، هوتن باباپور و حمیدرضا اسماعیل پس از بررسی این نفرات را به عنوان برگزیده معرفی کردند:

تقدیر بخش عکس‌های قدیمی لاهیجان: تورج نیک نژاد، آرزو احدزاده، ستاره علیزاده و محمد راهروان لاهیجی

بخش عکاسی تئاتر خیابانی: تقدیر؛ آوا غیاثی، سیدمحمدجواد سیدجوادین، برگزیده؛ تورج نیک‌نژاد.

بخش اصلی: تقدیر؛ سامان پورخوش آموز، محدثه خوش‌خلق، نگین محمدی‌فرد، آرتا بیجاد و رها شادمهر

نفر اول: پویا بیات، نفر دوم: محمدتقی لون آمیز و نفر سوم: امیرحسین کیساری.

در این مراسم همچنین از داوود صدر دانش، عکاس پیشکسوت لاهیجان برای سال‌ها عکاسی خیابانی قدردانی شد.

منبع: شهرداری لاهیجان