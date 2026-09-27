باشگاه خبرنگاران جوان - سیف‌الله رضایی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج با موضوع افزایش سرانه مطالعه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و ایجاد هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها، به‌ویژه در نواحی حاشیه شهر، برای توسعه فرهنگ کتابخوانی ضروری است.

وی افزود: افزایش سرانه مطالعه یکی از شاخص‌های فرهنگی بودن یک شهر محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید برای تحقق این هدف و تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه تلاش کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این شهر گفت: سنندج دارای مشاهیر و مفاخر بزرگی در حوزه‌های مختلف است و هرچه فرهنگ مطالعه در یک شهر گسترش یابد، زمینه توسعه فرهنگی آن نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رضایی ادامه داد: سنندج دارای هفت پارک بزرگ‌مقیاس است که می‌توان از ظرفیت این فضا‌ها برای ایجاد محیط‌های کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه استفاده کرد.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و گسترش فضای مجازی بر فرهنگ مطالعه اظهار کرد: با وجود این شرایط، همچنان کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان جدی به کتاب و کتابخوانی در جامعه حضور دارند و با توجه به جایگاه سنندج به‌عنوان یک شهر فرهنگی، باید برای ارتقای فرهنگ مطالعه در این شهر تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج همچنین بر توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: این گروه سنی بیشترین استقبال را از کتاب و کتابخوانی دارند و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ترویجی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.

رضایی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: امسال خوشبختانه هیچ کلاسی بدون معلم و تجهیزات نبود و تمامی کلاس‌های درس دایر شدند که این موضوع جای قدردانی دارد و امیدواریم این روند مناسب در طول سال تحصیلی نیز ادامه داشته باشد.

گفتنی است؛در شهرستان سنندج ۱۵ باب کتابخانه وجود دارد که هشت باب آن در شهر سنندج و هفت باب دیگر در روستا‌ها و بخش‌های شهرستان قرار دارند.