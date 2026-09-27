دونده کشورمان با ایستادن در رده نخست راهی فینال دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیریان در گروه دوم دور مقدماتی دوی ۸۰۰ متر بازی های آسیایی ناگویا به مصاف شش حریف خود رفت و در پایان با زمان ۱:۴۷.۲۶ و کسب جایگاه نخست به فینال راه پیدا یافت.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، دوی 800 متر
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
بانوی دونده ایران به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید
بازی های آسیایی ناگویا؛
زهرا زارعی نقره گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی والیبال ایران گام نخست را محکم برداشت
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
صفی و فرزامی تاریخ ساز شدند
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
محمد عمری در پرسپولیس می‌ماند
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
محمد نوری ابقا شد
آخرین اخبار
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
توسلی به فینال ترامپولین رسید
سارینا نقش حذف شد
شکست تیم ملی واترپلو مقابل چین
رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس
کوهپایه زاده: امیدوارم جزو سه کشور جدول مدالی بازی‌های پاراآسیایی باشیم + فیلم
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
اسبقیان: به رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی درخشش خوبی داشته‌اند، نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت + فیلم
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
ژاپن و قزاقستان حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ناگویا
محمد نوری ابقا شد
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
اسبقیان: جامعه ورزش در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده است
استقبال از ملی‌پوشان بازگشته از ناگویا در فرودگاه امام خمینی(ره)
وفایی راهی جدول اصلی اوپن شنژن شد
پایان کار نمایندگان ایران در دور مقدماتی تیراندازی تپانچه ۲۵ متر زنان 
مام‌عبدالله و سعید‌آبادی به فینال ترامپولین صعود کردند
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد
محمد عمری در پرسپولیس می‌ماند
۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پاداش روئینگ از سوی کمیته ملی المپیک واریز شد
صفی و فرزامی تاریخ ساز شدند
بازماندن آذرپیوند از صعود به نیمه‌نهایی/ پایان کار کوراش ایران در روز نخست
شکست تیم دوبل تنیس مردان ایران برابر چین
تیم میکس کامپوند ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند