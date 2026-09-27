باشگاه خبرنگاران جوان - پسته سرشار از انواع مواد مغذی است. از جمله خواص پسته می‌توان به کاهش وزن، سلامت روده، کنترل و سلامت قلب اشاره کرد. این محصول کشاورزی یکی از محصولات ارزشمند صنعت کشاورزی ایران است که در مناطق مختلفی از کشور کشت و در ارقام گوناگون به بازارعرضه می‌شود که از جهات مختلف مثل شکل ظاهری، طعم با یکدیگر متفاوت دارند.

هم اکنون که فصل برداشت پسته آغاز شده، کشاورزان روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آبگرم استان قزوین مشغول کشاورزان مشغول برداشت این محصول هستند.

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منبع: حسین هاشمی - قزوین

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