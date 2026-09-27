شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پسته سرشار از انواع مواد مغذی است. از جمله خواص پسته می‌توان به کاهش وزن، سلامت روده، کنترل و سلامت قلب اشاره کرد. این محصول کشاورزی یکی از محصولات ارزشمند صنعت کشاورزی ایران است که در مناطق مختلفی از کشور کشت و در ارقام گوناگون به بازارعرضه می‌شود که از جهات مختلف مثل شکل ظاهری، طعم با یکدیگر متفاوت دارند.
هم اکنون که فصل برداشت پسته آغاز شده، کشاورزان روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آبگرم استان قزوین مشغول کشاورزان مشغول برداشت این محصول هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

برداشت پسته

برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های روستای توآباد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، سوژه خبری ، برداشت محصول
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