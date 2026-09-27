باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانههای اسرائیلی جزئیات تازهای از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت و ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله لبنان، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر کردهاند؛ روایتی که ابعاد گسترده و خشونتبار این عملیات را بیش از پیش آشکار میکند.
روزنامه «جروزالم پست» به نقل از یک افسر ذخیره ارتش اسرائیل که با نام مستعار «S» معرفی شده و در برنامهریزی این عملیات مشارکت داشته، گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی در جریان این حمله ۸۳ بمب را بر مجتمع محل حضور سیدحسن نصرالله فرو ریختند؛ حملهای با حجم گستردهای از بمباران که به تخریب شدید ساختمانهای منطقه انجامید.
این روزنامه اعلام کرده است که برخی جزئیات مربوط به وقایع پس از حمله صرفاً بر اساس روایت این افسر منتشر شده و شمار بمبهای استفادهشده و ادعاهای مربوط به هدف قرار گرفتن تجهیزات امدادرسانی بهطور مستقل تأیید نشده است.
با این حال، روایت منتشرشده از سوی این رسانه اسرائیلی، نکات قابل تأملی درباره نحوه اجرای عملیات و برخورد اشغالگران اسرائیلی با روند امدادرسانی پس از حمله مطرح میکند.
بر اساس اظهارات این افسر، پیش از اجرای عملیات، وی درباره مدتزمان مورد نیاز برای دسترسی نیروهای امداد و نجات به افرادی که احتمال داشت در زیر آوار گرفتار شده باشند، با یکی از مسئولان واحد امداد و نجات اسرائیل مشورت کرده بود. برآورد این مسئول، حدود ۶ ساعت برای رسیدن یک تیم تخصصی به محل بود.
این افسر مدعی شد ارتش اسرائیل پس از آن تصمیم گرفت برای اطمینان از ترور سیدحسن نصرالله، به مدت ۱۲ ساعت مانع دسترسی به محل شود؛ ادعایی که در صورت صحت، پرسشهای جدی درباره رفتار نیروهای مهاجم پس از عملیات و امکان امدادرسانی به افراد گرفتار در زیر آوار ایجاد میکند.
وی همچنین گفت پس از حمله، یک موتورسیکلت و افرادی مشاهده شدند که تلاش داشتند از طریق شکافی در نزدیکی محل خود را به منطقه برسانند.
به گفته این افسر، یک بولدوزر برای آواربرداری به محل رسید، اما هدف قرار گرفت. سپس بولدوزر دیگری که برای ادامه عملیات امدادرسانی و آواربرداری وارد منطقه شده بود نیز هدف قرار گرفت.
رصد طولانیمدت و طراحی عملیات برای ترور
افسر ذخیره ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این رژیم برای مدت طولانی سیدحسن نصرالله را زیر نظر داشته و محل آپارتمانهایی را که وی در آنها اقامت داشت، مکانهای مورد استفاده برای پناه گرفتن و همچنین محلهای آمادهشده برای شرایط اضطراری شناسایی کرده بودند.
به گفته وی، سیدحسن نصرالله همواره در اماکن زیرزمینی حضور نداشت و گاهی در آپارتمانی در طبقه هشتم یک ساختمان مسکونی در ضاحیه اقامت میکرد.
بر اساس این روایت، برنامهریزان عملیات حتی برای هدف قرار دادن سیدحسن نصرالله در چندین ساختمان یا پناهگاه احتمالی برنامهریزی کرده بودند و در روز عملیات نیز مکانهایی مستحکمتر از مجتمع هدف قرار گرفته برای وی وجود داشته است.
مجموع این جزئیات، تصویری از عملیاتی از پیش طراحیشده و مبتنی بر رصد طولانیمدت را ارائه میدهد؛ عملیاتی که با استفاده گسترده از بمب در یک منطقه مسکونی اجرا شد و بنا بر روایت مطرحشده، حتی روند دسترسی نیروهای امدادی به محل نیز با محدودیت مواجه شد.
ترور سیدحسن نصرالله در حالی انجام شد که حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت با حجم گستردهای از بمباران همراه بود و انتشار جزئیات جدید درباره نحوه طراحی و اجرای آن، بار دیگر ابعاد خشونتبار این اقدام را مورد توجه قرار داده است.
منبع: اسپوتنیک عربی