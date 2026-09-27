باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به دستکم ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسیده و ۱۷۵ هزار و ۷۹ نفر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش روزانه این وزارتخانه، در ۲۴ ساعت گذشته پیکر دو فلسطینی شهید شده در حملات اسرائیل به بیمارستانهای غزه منتقل شده و ۱۱ نفر نیز در این مدت زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدا از زمان برقراری «آتشبس» در ماه اکتبر نیز به دستکم هزار و ۴۱۷ نفر و شمار زخمیها به ۴ هزار و ۹۶۴ نفر رسیده است. همچنین تاکنون پیکر ۸۳۴ نفر از زیر آوار خارج شده است.
منبع: الجزیره