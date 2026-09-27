همزمان با پنجم مهر، روز جهانی گردشگری، گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اعلام کرد؛ همزمان با 5 مهر، روز جهانی گردشگری، پرونده گویش قمی در جلسه شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور، طرح و بررسی شد و گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، جلسه بررسی و ثبت گویش قمی، روز یکشنبه 5 مهر 1405 در محل دفتر ثبت وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ سیما حدادی، مدیر دفتر ثبت میراث‌ناملموس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ روح‌الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از کارشناسان و اعضای شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور برگزار شد و پرونده گویش قمی مورد بررسی نهایی قرار گرفت و پس از تأیید پژوهشکده زبان‌شناسی، به ثبت رسید.

گفتنی است، پژوهش‌های علمی این پرونده به کوشش علیرضا فولادی انجام شده است.

ثبت گویش قمی به‌عنوان میراث‌فرهنگی ناملموس کشور، گامی مهم در حفظ و پاسداشت زبان و هویت بومی منطقه قم به شمار می‌رود. 

پنجم مهرماه روز جهانی گردشگری نامیده شده و 5 تا 11 مهر به‌عنوان هفته گردشگری نامگذاری شده است.

 

برچسب ها: ثبت ملی ، میراث ناملموس
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