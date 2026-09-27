باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه توسلی نماینده ترامپولین بانوان ایران که در مرحله مقدماتی با کسب امتیازهای ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ و قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرده بود، در اجرای فینال ۴۷.۱۷ امتیاز گرفت و در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد.
چهار نفر نخست این رقابتها به مرحله بعد صعود کردند.
این نتیجه در حالی رقم خورد که فاطمه توسلی و یلدا حسنشوکتی برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران بهعنوان بانوان ترامپولینکار در بازیهای آسیایی شرکت کردند و حضور توسلی در فینال، اتفاقی تاریخی برای ژیمناستیک بانوان ایران به شمار میرود.