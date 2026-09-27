عقلانیت، یک رکن مهم و اساسی برای ازدواج است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهم‌تر از عشق و علاقه در مساله ازدواج، عقلانیت است. در همین رابطه حجت‌الاسلام محمد جنتی، مشاور خانواده در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مشاور خانواده ، روانشناسی خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کالابرگ شهریور ماه کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ واریز شد
آخرین وضعیت چند پرونده قضایی؛ از شهید آرمان علی‌وردی تا «با ضیا» و ماراتن تهران
درگیری بر سر سگ‌گردانی به قتل ختم شد
اطلاعات متوفیان در سایت پولی/ بهشت‌زهرا: کلاهبرداری است
افزایش ۳۰ درصدی تردد در تهران با بازگشایی مدارس/ ترافیک فقط با افزایش حمل‌ونقل عمومی حل نمی‌شود
تمامی ایستگاه های خط دو مترو به پارکینگ خودرو مجهز شدند
دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در شهرری؛ کشف شیشه، ماریجوانا و سلاح از مخفیگاه متهم
تأکید دادستانی تهران بر تسریع در برخورد قاطع با متهمان تراستی
اجرای برنامه های سلامت محور همزمان با هفته سالمند
درباره برگزاری انتخابات باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم
آخرین اخبار
تفاوت اساسی عشق و وابستگی + فیلم
رکن مهم ازدواج برای زوج‌های جوان + فیلم
پلیس راهور فراجا: ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ تهران
تخلفات ساکن عامل اصلی گره های ترافیکی پایتخت
عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان به شهروندان
تمامی ایستگاه های خط دو مترو به پارکینگ خودرو مجهز شدند
تأکید رئیس کمیته امداد بر توانمندسازی نیازمندان در مراسم هفته دفاع مقدس
اطلاعات متوفیان در سایت پولی/ بهشت‌زهرا: کلاهبرداری است
مشاهده تلما و ۴ توله یوز در میاندشت
دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در شهرری؛ کشف شیشه، ماریجوانا و سلاح از مخفیگاه متهم
درگیری بر سر سگ‌گردانی به قتل ختم شد
درباره برگزاری انتخابات باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم
۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در کشور/ تهران در صدر آمار زندانیان
حداد عادل: آمریکا از ابتدای انقلاب به دنبال رویارویی نظامی با ایران بود
اجرای برنامه های سلامت محور همزمان با هفته سالمند
کولیوند: ۷۲۵۰ نفر در جنگ رمضان از زیر آوار نجات یافتند
آزادی بیش از هزار زندانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
آخرین وضعیت چند پرونده قضایی؛ از شهید آرمان علی‌وردی تا «با ضیا» و ماراتن تهران
تأکید دادستانی تهران بر تسریع در برخورد قاطع با متهمان تراستی
افزایش ۳۰ درصدی تردد در تهران با بازگشایی مدارس/ ترافیک فقط با افزایش حمل‌ونقل عمومی حل نمی‌شود
کالابرگ شهریور ماه کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ واریز شد
شناسایی استعداد‌های فوتبال در مناطق کم‌برخوردار از بین ۱۸ هزار نفر
سرباز؛ جوانی که امنیت را زندگی می‌کند
طرح تحول بنیادین در بنیاد شهید با هدف ایجاد تغییرات اساسی در شیوه مدیریت و ارائه خدمات
معافیت سربازی ۸۳ فرزند پسر خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی در خیابان‌های منطقه ۱۰