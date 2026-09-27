عشق و وابستگی دو مقوله جدا از هم هستند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u00a0 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0646\u062a\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u062f\u0631\u0633\u062a \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f. \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06a9\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n