باشگاه خبرنگاران جوان - حادثه‌ای مرگبار در معدن دیزین‌کلای لاویج از توابع بخش چمستان شهرستان نور، به جان‌باختن سه نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز متان انجامید؛ حادثه‌ای که ابهامات درباره نحوه حضور این افراد در یک معدن غیرفعال را به وجود آورده و بررسی ابعاد آن در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه شامگاه گذشته در معدن دیزین‌کلای لاویج رخ داد و سه نفر بر اثر استنشاق گاز متان جان خود را از دست دادند.

فوت سه نفر در این حادثه از سوی منابع محلی و مسئولان اورژانس شهرستان نور تأیید شده است.

با وجود تأیید جان‌باختن سه نفر، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره هویت و مشخصات جان‌باختگان و همچنین علت حضور آنان در این معدن غیرفعال اعلام نشده است.

بررسی ابعاد حادثه و علت دقیق وقوع آن از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و جزئیات بیشتر پس از اعلام نظر کارشناسان منتشر خواهد شد.

منبع تسنیم