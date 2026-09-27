باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم

دوران جنگ هشت ساله پر از حوادث و اتفاقات به یاد ماندنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب الله افراخته، راوی دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی خاطراتی جالب از دوران نوجوانی‌اش در جنگ تحمیلی را بازگو کرد و از سکه‌ای سخن گفت که جان یک نفر را در جبهه نجات داد.

مطالب مرتبط
ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم
young journalists club

ماجرای رصد دقیق اطلاعاتی شهید باقری از تحرکات رژیم بعث + فیلم

ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم
young journalists club

نگاه شهید باقری به انسجام و مسئولیت‌پذیری همگانی + فیلم

ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم
young journalists club

حضور ۲۸ کشور اروپایی در جنگ علیه ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
۸۷۳

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۸۰۶

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم
۸۰۲

جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۶۲۰

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۶۰۵

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha