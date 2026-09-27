باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند شش‌قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، با پشت سر گذاشتن مراحل پس‌تولید، همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» آماده نمایش می‌شود.

محسن اسلام‌زاده در این مجموعه مستند با سفر به شش کشور اروپایی، به بررسی و روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته و تلاش کرده است تصویری از واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشور‌های مختلف اروپا ارائه دهد.

«طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و به زودی رونمایی می‌شود.