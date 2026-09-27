محسن اسلام‌زاده در مجموعه مستند خود با سفر به شش کشور اروپایی، به بررسی و روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند شش‌قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، با پشت سر گذاشتن مراحل پس‌تولید، همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» آماده نمایش می‌شود.

محسن اسلام‌زاده در این مجموعه مستند با سفر به شش کشور اروپایی، به بررسی و روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته و تلاش کرده است تصویری از واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشور‌های مختلف اروپا ارائه دهد.

«طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و به زودی رونمایی می‌شود.

برچسب ها: مستند ساز ، حمایت های مردمی ، مردم غزه
خبرهای مرتبط
آخرین جزئیات ساخت مستند «کتونی خیس»
هشدار سازمان ملل: گسترش مناطق تحت کنترل اسرائیل در غزه جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند
گواردیولا سرمربی افتخاری تیم قطع عضو غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حسین پاکدل در نقش یک پدر به تلویزیون می‌آید
نویسنده «کارآگاه علوی۳»: مخاطب نباید از کارآگاه جلو بزند
روایتگری در سیبل؛ از شهادت مایا ناصر تا بازداشت غیرقانونی نقاء حامد
«پسر آقای دادستان»؛ روایتی از زندگی شهید محمدحسن قدوسی به روایت مادر
آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
«زنان جبهه شمالی»؛ روایت زنانی که برای رزمندگان در هویزه آشپزی می‌کردند
نغمه‌های ایرانی در روسیه؛ ارکستر ملی در مسکو و کازان کنسرت می‌دهد
اشاعه فرهنگ فاطمی با برپایی کنگره ملی شعر فاطمی
افق مقاومت؛ ویژه برنامه‌ای برای جوانان + فیلم
محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت
آخرین اخبار
افق مقاومت؛ ویژه برنامه‌ای برای جوانان + فیلم
محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت
نغمه‌های ایرانی در روسیه؛ ارکستر ملی در مسکو و کازان کنسرت می‌دهد
«پسر آقای دادستان»؛ روایتی از زندگی شهید محمدحسن قدوسی به روایت مادر
حسین پاکدل در نقش یک پدر به تلویزیون می‌آید
روایتگری در سیبل؛ از شهادت مایا ناصر تا بازداشت غیرقانونی نقاء حامد
اشاعه فرهنگ فاطمی با برپایی کنگره ملی شعر فاطمی
آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
«زنان جبهه شمالی»؛ روایت زنانی که برای رزمندگان در هویزه آشپزی می‌کردند
نویسنده «کارآگاه علوی۳»: مخاطب نباید از کارآگاه جلو بزند
ایران و روسیه تفاهم‌نامه تولید مشترک فیلم امضا کردند
ساختار سازمان ملل، قانون را در برابر قدرت بی‌اثر کرده است + فیلم
مرجعیت رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه تقویت شد
جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم سبب آشنایی نسل جوان با مفهوم دفاع مقدس شد
جدول هفتگی «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد/ معرفی هیات انتخاب
ترکیه گام جدیدی برای تقویت روابط سینمایی با ایران برمی‌دارد