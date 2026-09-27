فرمانده انتظامی استهبان گفت: بر اثر اختلاف ملکی، ۲ برادر با یکدیگر درگیر شدند که در این درگیری یکی از برادران به قتل رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت‌اله احمدیان فرمانده انتظامی استهبان، بیان کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در زمین‌های کشاورزی شهر ایج شهرستان استهبان و متواری شدن متهم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران آگاهی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند ۲ برادر ۴۰ و ۴۶ ساله به علت اختلاف ملکی با یکدیگر درگیر شده‌اند که برادر ۴۶ ساله با یک قبضه سلاح کلاش به سمت برادر ۴۰ ساله تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده و از صحنه متواری شده است.

فرمانده انتظامی استهبان تصریح کرد: مأموران آگاهی این فرماندهی با اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی، مطلع شدند مخفیگاه متهم در شهرستان سیرجان استان کرمان است.

سرهنگ احمدیان با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و گرفتن نیابت به حاجی‌آباد اعزام شدند، گفت: مأموران آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و به کمک اطلاعات به‌دست‌آمده، موفق شدند متهم را به حوزه استحفاظی شهرستان بکشانند و در یک عملیات سریع، او را که در مسیر در حال تردد بود، دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه از متهم یک قبضه سلاح جنگی کلاش که با آن مرتکب قتل شده بود، کشف شد، گفت: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

منبع: پلیس فارس