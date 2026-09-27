مأموران پلیس امنیت عمومی در عملیاتی با هماهنگی قضایی، ۲ نفر را به اتهام رمالی و فالگیری در رضوانشهر دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ سیدمحمد میرباقیان، فرمانده انتظامی رضوانشهر از دستگیری یک مرد ۷۰ ساله و یک زن ۴۶ ساله به اتهام رمالی و فالگیری و کشف مواد مخدر، کتب و ادوات مرتبط با رمالی و یک دستگاه گنج‌یاب خبر داد.

به گفته او، در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه رمالی، فالگیری، دعانویسی، ادعای گشایش بخت جوانان و شناسایی اشیای قیمتی و عتیقه موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رضوانشهر افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل فعالیت این افراد را در روستای کیشه‌خاله بخش پره‌سر شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ۲ متهم را دستگیر کردند. 

سرهنگ میرباقیان تصریح کرد: در بازرسی از محل، انواع کتب و ادوات مرتبط با رمالی و دعانویسی، یک دستگاه گنج‌یاب، ۷۰ گرم تریاک و ۵۰ گرم شیشه کشف شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، رمالی و فالگیری
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